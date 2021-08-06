沈默殺手「肝癌」年增8000例　醫師5招教戰穩定病情

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醫師舉例，曾有一位60多歲的肝癌患者，到院檢查後發現有一顆14公分的腫瘤且已是晚期肝癌，在無法動手術切除的狀況下，預估壽命僅剩不到半年，改以一線加二線口服標靶藥物治療，至今已經超過八年，醫師呼籲民眾，千萬不要放棄治療，透多多線標靶藥物治療，能有效延長晚期肝癌存活期。
醫師提到，B肝、C肝、慢性肝炎，或長期酗酒、脂肪肝的民眾都屬於晚期肝癌高危險群，一旦罹患肝癌除了肝臟腫瘤外，也可能合併肝硬化等慢性肝病，因此治療的同時也需要顧及患者的肝功能狀態，若單純只靠反覆栓塞反而可能造成肝功能下降，應儘早介入多線標靶藥物做治療，才比較有機會讓患者病情及時獲得穩定的控制，同時保存良好的肝功能。
林錫銘也點出「經近期整理院內使用經驗發現，在一線使用口服標靶藥物、並且接續二線口服標靶藥物做治療的患者，中位數存活期還可達35個月，有一半以上患者存活期達將近快三年。此外，癌症患者在接受治療時，往往會擔心藥物可能造成的副作用；為此，林錫銘教授也解釋，由於一二線口服標靶藥物副作用相似，如手足症候群、腹瀉、倦怠等症狀，大多都可透過劑量調整及輔助藥物等方式來獲得有效控制，也較無須擔心可能出現預期外的副作用，相對好照護。且一二線口服標靶藥物皆已通過健保給付，將可大幅減輕患者的經濟負擔。