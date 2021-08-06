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歡慶父親節防疫不鬆懈 盧市長視察百貨美食街加嚴防疫

▲台中市長盧秀燕視察百貨美食街，籲請業者消費者配合，歡慶父親節，防疫也不能鬆懈。（圖／市府提供）
▲台中市長盧秀燕視察百貨美食街，籲請業者消費者配合，歡慶父親節，防疫也不能鬆懈。（圖／市府提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-08-06 18:47:47

父親節將屆，台中市長盧秀燕為加嚴防疫，今(6)日前往中友百貨視察美食街防疫措施，強調餐飲業開放內用，至少要做到中央防疫指引的三項作為，一，實聯制以清楚掌握進場用餐人員，二、全員戴口罩。三，有飲食一定要有隔板。盧市長籲請業者、民眾共同配合，守護彼此健康防疫不鬆懈。 

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父親節即將到來，這是疫情降級後首個大節日，百貨賣場人潮有增加趨勢，盧市長下午在經發局長張峯源、衛生局人員陪同下至中友百貨美食街，視查用餐環境防疫情形。

盧市長強調，「慶祝父親節，防疫也不能掉以輕心！」，餐飲限制性開放內用，必須依防疫指引作為，包括出入口須加強人流管理，落實梅花座或加裝隔板、實聯制、顧客除在座位上用餐外，仍應全程佩戴口罩。此外，各點餐櫃位也須遵循防疫相關規定，每日定期消毒，並維持場內一人2.25坪的空間，做好總量管制，避免群聚情形。

盧市長也感謝業者配合，原本中友百貨美食街可容納600人，但降載至160人，賣場並設置社交距離管理員，宣導顧客保持1.5公尺的安全社交距離，以及所公告的容留人數等防疫指引。

經發局指出，疫情警戒調降後，中市宣布百貨賣場美食街，採限性制開放內用原則，感謝百貨公司、大型賣場均能加強落實防疫規定，讓消費者消費、用餐更安心，市府將持續加強稽查，避免防疫鬆懈。

中友百貨說明，疫情期間賣場積極落實顧客防疫措施，包括佩戴口罩、入口處量測體溫、落實實聯制及人流控管，提供酒精消毒乾洗手。另訂定餐廳設置容留人數，採梅花座或隔板設置方式，完全落實中央指引。

至於賣場相關服務人員與工作人員，每日需體溫量測及健康狀況監測，派人定期巡查宣導顧客保持社交距離1.5公尺等。為因應父親節檔期來臨，賣場亦利用APP整合線下活動，民眾可避免人潮聚集於線上採購，同享賣場的優惠活動。

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