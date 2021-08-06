國艦國造　海巡署百噸級巡防救難艇交船

海洋委員會海巡署艦隊分署100噸級巡防救難艇交船儀式於今(6)日，在台灣國際造船公司基隆廠舉行，將交由金門海巡隊執勤，以加強巡邏台灣海域及保護漁民作業安全。
記者黃守作／高雄報導
2021-08-06 22:00:00
海巡署艦隊分署100噸級巡防救難艇交船儀式，是由台灣國際造船公司基隆廠廠長朱有亮與海巡署艦隊分署副分署長吳金河共同主持，朱有亮並致送該巡防救難艇模型，在海巡署艦隊分署副分署長吳金河見證下，由金門海巡隊艇長李浩名代表接受。 海巡署艦隊分署副分署長吳金河表示，海巡署為了加強巡邏台灣海域及保護漁民，乃委由台灣國際造船公司建造15艘100噸級巡防救難艇，前5艘巡防救難艇已分別完工交船，今(6)日舉行交船的是其中的第6艘PP-10073巡防救難艇，另9艘巡防救難艇預計於2023年全部完工交船。
台灣國際造船公司基隆廠廠長朱有亮指出，感謝海巡署對台船的支持，很高興能再將新船交予海巡署，並即將加入金門分隊巡防團隊，這艘船於108年10月7日開工，109年6月10日安放龍骨，110年2月3日舉行下水典禮，在基隆廠全體同仁的努力與監造代表驗船師們的合作下，戮力完成。
朱有亮說，該巡防救難艇採用歐規德國MTU高速主機，最高航速可達30節，續航力更達1200浬(約2160公里)，藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性。