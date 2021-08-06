北、高「X men趴」疫調之爭　高市府再出示時間序

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潘炤穎表示，該指標個案目前已匡列居家隔離、自主管理400多人，從案15725、15741、15744、15770到15804乃至指標個案，都不是在一個時間內發生，時間可以往前追溯到指標個案7月1日至7月３日台北活動史，後續因為指標個案的接觸史在7月13日到16日傳給2個案，再由這2個案分別在7月21日、26日延續到整個事件到高雄市，高雄市因為這個傳播鏈造成的5例群聚感染。
潘炤穎說，時序上，傳染週期上高市已盡力釐清來龍和去脈，來龍部分，從指標個案發現PCR陰性，但IgG、Anti-S和Anti-N陽性，推估染疫7月上旬為最可能被感染的時間點，而疫調也發現，指標個案7月1～4日曾搭高鐵入住台北某飯店，與A友人和不特定接觸者聚會。
對於疫調及所得資訊，高市於7月30日清楚告訴疾管署有台北某飯店的聚會，8月1日高屏管制中心在指揮中心的會議上，也正式提到某飯店可能有這樣的活動史，8月4日也查出某飯店的房號，並同步告訴CDC，也轉給台北地區處理。
潘炤穎表示，溯源疫調在高雄面對疫情是常態，因為聚會接觸者的追查，也找到新北市的B友人確診，這部分也相對印證溯源疫調是有價值存在。
另外，有關旅館稽查部分，據我們了解目前警方已查獲至少2件的事件，相關採檢和後續裁罰，衛生局會依據相關事證、現場採證狀況進行裁罰，其次，有關聚會和入住是2個不同行為，若正常入住，在相關的接觸還有事證的採證上面是可以看得出來跟開趴是不一樣的，依據高雄市目前為止的疫情已經掌握的一些案例，在室內開趴不管是毒趴或者是一些人與人連結這樣的關係，事實上會造成疫情擴散的風險，因此在指揮中心的規範裡面，只要是在開趴這個部分，就會面臨相關的罰則，這個部分不容質疑。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。