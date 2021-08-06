改善環保　中鋼公司通過投資80億元進行煉焦爐工程

中鋼公司於今(6)日上午，在該公司召開第17屆董事會第15次會議，會中通過投資近80億元進行煉焦爐等工程，以設備更新、改善環保。
記者黃守作／高雄報導
2021-08-06 22:48:19
中鋼公司第17屆董事會第15次會議，是由該公司董事長翁朝棟主持，會中先通過109年度現金股利除息基準日訂定，為110年9月6日，除息交易日為110年8月31日，股票最後過戶日為110年9月1日，停止過戶期間為110年9月2日至110年9月6日，現金股利發放日為110年9月17日。
翁朝棟表示，為設備更新、改善環保，以加速降減二氧化碳、粒狀物等排放，將投資79.961億元，進行煉焦爐及CDQ建造第3期工程，將自110年9月1日至115年12月31日，共計5年4個月，其中煉焦爐主體建造工期自111年12月1日至114年2月28日，共計2年3個月。
翁朝棟指出，未來各階段工程逐步完成後，每年將可減少揮發性有機物排放73公噸(約65%)、粒狀物排放41公噸(約56%)及單位能耗214百萬卡/公噸焦炭(約10%)，另每年可增加發電量2.73億度，並減少二氧化碳排放13.9萬公噸，約為357座大安森林公園每年之碳吸收量，以改善環保。