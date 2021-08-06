高雄再秀XMEN疫調資料　連房號都找出來

XMEN群聚感染北高不同調，高雄市今（6）日再指出，分析整起傳染時序可區分為三個波段，經疫調後在7月30日即清楚地告知疾管署，有台北市某飯店的活動史，8月4日再經鍥而不捨的疫調，也查出某飯店的房號，並同步告訴CDC，CDC也將資訊轉知處理，也因此找到新北市友人B確診，這部分也印證這樣的溯源疫調是有價值的。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-06 19:57:21
高雄市嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心指出，XMEN在高雄的群聚從7月27日發生案15725確診後隨即展開疫調，發現7月13日至16日群聚接觸的多名對象中，於7月29日匡列採檢一名PCR陰性、血清IgG抗體陽性接觸者疑為「指標個案」，往前追查14日溯源疫調發現「指標個案」在7月1日至4日曾至台北聚會訪友並入住台北市某飯店並接觸不特定對象，並密切接觸A、B兩位友。
疫調結果於7月30日通報疾管署，7月31日新北市政府也依據高雄市通報的疫調追訪7月3日接觸的友人B（案15795)並採檢確診，證實於台北7月1日至4日「指標個案」的傳染風險確實存在；8月4日下午針對「指標個案」再釐清，確認其入住台北市某飯店時間、房號於當日晚間通報疾管署。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎在防疫記者會上表示，這樣的溯源疫調在高雄市每次面對疫情是常態，並分析出整起傳染時序可區分為三個波段，首波可能源自於台北7月1日至3日的活動史，次波為7月13至16日指標個案與友人群聚造成1傳2（案15741、15744），第三波則是透過前揭兩名確診個案活動而分別傳染案15725、15770與15804，經鍥而不捨的追查，也找到新北市友人B確診，這部分也相對印證這樣的溯源疫調是有價值存在的。
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