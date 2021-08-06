朱立倫爭藍營共主　過半民眾認藍2024有望執政

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對於曾經擔任國民黨主席，也曾經競選總統的朱立倫表態參選國民黨主席，有51.06%的民眾表示支持，但同時也有46.81%的民眾表示不支持。單純從這個角度來看，五五波的支持力道，顯示朱立倫想獲得絕大多數民眾的認可，恐怕還有待努力。
另外，朱立倫表示，由於民眾對民進黨執政的民怨已高，他喊出2022年的九合一縣市選舉中，藍營要過半，同時，2024年的總統及立委選舉中，藍營要重返執政。對此，有53.51%的民眾表示有機會，但認為國民黨無法與民進黨相抗衡的民眾也有41.64%。
這不禁令人想起2018年九合一大選前後的局勢，當時蔡政府的民調低迷，雖然九合一大選藍營斬獲良多，但從後來的反應可以看出，民眾選擇的是「討厭民進黨」，而非「支持國民黨」。如何整合民眾「討厭民進黨」的思維，並且讓民眾相信國民黨能夠做得更好，將是未來國民黨新任主席最重要的任務。
朱立倫在宣布參選國民黨主席當天受訪時表示，2024年總統大選人選，他並沒有把自己放在裡面，而是提到新北市長侯友宜，並指他是目前最有聲望的縣市首長。對此，支持侯參選2024的民眾有47.54%，同時，也有46.75%的民眾表態不支持。
從這個角度看來，可以發現民眾對於侯友宜從新北市直攻凱道的觀點，其實存在相當大的分歧。除朱立倫2016年參選時，便是以新北市長身分，再加上2020年韓國瑜又以高雄市長身分參選，都給民眾半途而廢的印象。而侯友宜眼前最重要的，並不是2024年的總統大選，而是2022年的新北市長連任選戰。
當問到民眾目前國民黨枱面上的政治人物中，比較看好誰接任國民黨主席，並認為有能力帶領國民黨面對接下來數年的局面時，答案則顯得相當分歧。其中，支持朱立倫的有34.39%，支持江啟臣的也有27.02%，支持趙少康、連勝文、韓國瑜的民眾，則分別有15.86%、12.65%及10.09%。
從這個角度來看，朱立倫的確是稍占優勢，但支持率與江啟臣相較，只有7.37%的差距，並不算太大。朱立倫是否能在接下來的這段時間，整合藍營各方派系，營造出「藍營共主」的氣勢，將成為是否能勝選的關鍵。
參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有3,152人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。