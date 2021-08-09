接種疫苗後仍被感染？專家曝「長期症狀」研究

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世界各國目前正在使用COVID-19(新冠肺炎)疫苗，進而有效的遏止及降低冠狀病毒造成的嚴重症狀和死亡案例，但有些人在接種疫苗後依舊受到感染。對於這種「突破性」病例，衛生專家表示，疫苗無法保證人類完全不會感染，但有助於「減輕」人們感染疾病後的嚴重性。
而研究團隊也在鑽研，這些「突破性」病例是否會導致人體在感染後一個月或更長時間，產生持續性或是復發性症狀。這些症狀可能在嚴重的初期感染之後出現，甚至有可能發生在輕微與無症狀者身上。
研究團隊估計，將近30%未接種COVID-19(新冠肺炎)疫苗的病人會出現長期症狀，包括呼吸急促、疲勞、注意力難以集中、失眠以及腦霧現象。而在受其他變種病毒感染後也會出現類似症狀。
近期以色列發表了一項小型研究。報告中指出，專家在幾個有「突破性」感染的防疫工作者身上發現具有顯著的「新冠長期症狀」，病例目前產生輕微的症狀，包括咳嗽、疲勞和身體虛弱並已持續至少六周。
更大規模的研究也持續在規畫進行中。研究團隊目前無法解釋症狀為何持續存在，但他們認為，某些症狀反映了嚴重的初期感染造成肺部瘢痕或其他器官的損害。另一種理論認為，病毒可能在體內排徊，導致長期症狀的出現。
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