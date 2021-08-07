阿根廷合法混打疫苗　彌補俄羅斯供貨不足

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7月底阿根廷政府以強烈語氣寫信給俄羅斯克林姆林宮，表達阿根廷嚴重缺乏衛星-V第二劑疫苗，造成阿根廷群體免疫計畫拖延，面對Delta變異病毒威脅，國民需更快完整施打兩劑。
俄羅斯衛星-V疫苗需要施打兩劑，兩劑組合成分不同，近幾個月來俄羅斯遲遲無法交付阿根廷第二劑採購量，阿根廷有660萬人接種衛星-V第一劑，大約160萬人皆已超過建議接種第二劑等待時間90天，因缺乏疫苗而無法施打。
負責銷售衛星-V的俄羅斯直接投資基金（RDIF）表示，第二劑疫苗的國際交貨延遲問題將於8月完全解決，阿根廷里契蒙實驗室在8月份將生產超過300萬支第二劑的衛星-V疫苗。
總統費南德茲（Alberto Fernadez）於推特（Twitter）呼籲全民盡快接種COVID-19疫苗，並表示「疫苗為疫情唯一解套，我們還差一些就能脫離難關」。
面對民眾的安全擔憂，阿根廷衛生部表示，人民可選擇是否要混打疫苗或等待原疫苗的第二劑施打，首都布宜諾斯艾利斯6日先以現有莫德納疫苗為超過50歲特殊疾病或接種第一劑已超過3個月的民眾，優先安排第二劑混打。
阿根廷現在已為有特殊疾病的12至17歲青少年施打莫德納疫苗，18歲以上成人皆可安排登記接種。國家報（La Nacion）指出，阿根廷全國50.65%民眾完成第一劑施打，完成第二劑施打疫苗覆蓋率僅7.74%，近8周阿根廷病例增加數據緩慢並以穩定速度下降，顯示了施打疫苗的成效。（編輯：林憬屏）1100806