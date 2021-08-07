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熱帶性低壓雨灌全台！中、南部4縣市需注意超大豪雨

▲受到熱帶性低氣壓與西南氣流影響，今（7）日台灣西半部地區需留意強降雨。（圖／NOWnews資料圖片）
▲受到熱帶性低氣壓與西南氣流影響，今（7）日台灣西半部地區需留意強降雨。（圖／NOWnews資料圖片）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-07 09:12:24｜2021-08-07 09:12:52

中央氣象局指出，今（7）日受熱帶性低氣壓與西南氣流影響，各地易有短延時強降雨，西半部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率；同時，於南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣須注意超大豪雨，而在台中市、雲林縣、台南市則須留意大豪雨；至於第10號銀河颱風、第11號妮妲颱風，分別朝日本南方、東方海面移動，對台灣天氣沒有影響。

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氣象局預測，今（7）日持續受熱帶性低氣壓與西南氣流影響，各地天氣相當不穩定，易有短延時強降雨，留意有局部豪雨等級以上降雨發生的機率；氣溫方面，各地高溫約29至32度。

針對雨勢，氣象局也於今7時對全台除金門縣外所有縣市發布大雨特報，並將南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣列為超大豪雨地區，將台中市、雲林縣、台南市列為大豪雨地區。

氣象局說明，今日高雄市地區及嘉義縣、南投縣、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台南市地區及台中市、雲林縣山區有局部豪雨或大豪雨，苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣地區及花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、桃園、新竹地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防方及落石，低窪地區請慎防淹水。

▲中央氣象局今（7）表示，高雄市地區及嘉義縣、南投縣、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨機率。（圖／翻攝自中央氣象局）
▲中央氣象局今（7）表示，高雄市地區及嘉義縣、南投縣、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨機率。（圖／翻攝自中央氣象局）
 

氣象局稱，澎金馬、桃園以南、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區易有9至10級強陣風；西南部、恆春半島、基隆北海岸、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率；台灣海峽、台灣北部海面、東南部海面及巴士海峽風浪偏大，請留意。

颱風與熱帶性低壓方面，氣象局表示，熱帶性低氣壓（原盧碧颱風）今晨2時中心位置在馬祖南方約120公里海面上，持續向東南東方朝台灣北部地區移動，請台灣海峽、台灣北部海面航行及作業船隻特別注意；第10號銀河颱風今晨2時中心位置距離台北東北東方約1530公里海面上，朝日本南方海面移動，對台灣天氣沒有影響；第11號妮妲颱風，今晨2時中心位置距離台北東北東方3470公里海面上，將朝日本東方外海移動，對台灣也無影響。

▲中央氣象局今（7）表示，熱帶性低氣壓（原盧碧颱風）將持續往台灣東方海域移動。（圖／翻攝自中央氣象局）
▲中央氣象局今（7）表示，熱帶性低氣壓（原盧碧颱風）將持續往台灣東方海域移動。（圖／翻攝自中央氣象局）
氣象局提醒，適逢大潮，排水不易，應加強注意疏通水溝，沿海應嚴防海水倒灌與積水；南部地區連日降雨，低窪地區應慎防淹水，天雨路滑，視線不良，行車應注意安全；近日東部地震頻繁，大家提高警覺，及早做好防範，嚴防落石、坍方及及土石流，加強水土保持措施。

另據環保署空氣品質預報資訊，7日受降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

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