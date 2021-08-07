男星被爆交往粉絲「逼吃避孕藥」　3關鍵提示扯出楊洋？

先前因為藝人吳亦凡遭爆誘姦未成年少女事件，扯出其他男藝人，大陸演藝圈現在瀰漫一股肅清的風氣，而近來又有男藝人被以漫畫的方式爆料與女粉絲祕戀2年，交往過程女方還被男方要求吃避孕藥等指控。而種種提示讓網友推測出該爆料漫畫中的男主角，很有可能就是今年29歲的人氣男星楊洋。

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微博博主「吃瓜少女張小寒」在微博發表爆料漫畫，漫畫中提到頂流男星曾與一名富貴女星交往過，分手後才轉為與女粉絲談戀愛。爆料漫畫中還指出，該男星在生日會上，曾彈鋼琴演奏粉絲女友喜歡的歌曲，也時常傳語音訊息給女方，雖然交往過程有甜蜜互動，但也有讓人心寒的地方，就是男星每次事後都會提醒粉絲女友吃避孕藥，且男星突然在今年7月斬斷聯絡，連一句告別的字句都沒有留給女方。

▲博主「吃瓜少女張小寒」發表爆料漫畫，暗指楊洋與粉絲交往。（圖／翻攝吃瓜少女張小寒微博）

而網友根據爆料中的提示「男星杜拜拍戲」、「生日會彈鋼琴」、「分手富貴女星」等，推測出這位頂流男星是楊洋。不過有網友反駁，楊洋生日會彈鋼琴的時間是在2018年，與漫畫中提到的2019年時間軸不對，也有網友指出該篇爆料漫畫，是因為楊洋演出的電視劇《你是我的榮耀》正在播出，所以才引來這些不符事實的黑料攻擊。

▲楊洋（右）主演的《你是我的榮耀》正在熱播。（圖／WeTV提供）

針對此事，楊洋的經紀人也在微博發文回應：「剛下飛機到公司，看完網上這些無端造謠式的爆料，仗著『不指名道姓』，就胡說八道抹黑。已委託律師搜集證據中，羊毛（楊洋粉絲名）與觀眾安心看劇就好。」