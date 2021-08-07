政府開放第六輪疫苗打高端 郝龍斌諷：百姓只想打高官
中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨日表示，計畫第六輪疫苗施打高端，對此，前國民黨副主席郝龍斌在臉書轉貼民眾的打油詩嘲諷，「高官活在雲端，百姓放在末端，高官要百姓打高端，百姓只想要打高官」。
記者余祥／台北報導
2021-08-07 09:58:29｜2021-08-07 09:58:51
郝龍斌說，民眾傳給他的打油詩，說出老百姓的憂慮與不滿。按照衛福部的劇本，衛福部通過高端疫苗緊急使用授權，民間購買的進口疫苗還沒到貨，高端趕緊來卡位，要給民眾施打。
郝龍斌強調，近期世界疫情又升溫，政府想以自欺欺人的方式衝高疫苗施打比例，此舉不但無法真正保護人民健康，反而造成防疫缺口。他不反對高端及任何國產疫苗，反對的是政府犧牲民主與科學，要讓民眾施打未經科學驗證，無法證明有保護力的疫苗。
郝龍斌表示，鄰近的日本、韓國都在發展國產疫苗，各國都老老實實，進行三期臨床試驗，希望爭取世界衛生組織認可，認證疫苗的保護力，只有高端疫苗是透過政府高官指導，以蠻橫的方式通過緊急授權。
郝龍斌說，如果政府有心發展國產疫苗，應該與國際同步，推動高端申請疫苗護照或列入世衛緊急使用名單，能不能獲得國際認證，很快就會有答案。讓民眾施打科學證明有保護力的疫苗，才是愛人民、保護人民健康的做法。請政府不要再以義和團式的草菅人命來欺瞞人民。