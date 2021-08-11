金曲32／與偶像一起入圍最佳新人！李友廷：我先投他1票

理想混蛋、YELLOW黃宣 、熱寫生、李浩瑋、青虫、李友廷，以及?te壞特，其中李友廷接受《NOWnews 今日新聞》專訪時，提到一直視黃宣為偶像，所以能跟偶像一起入圍，心裡其實非常的高興，甚至直言如果他能當評審，一定也會投給對方。

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談到入圍心情，李友廷笑說公布金曲獎入圍當天，其實自己刻意的熬夜到早上才睡，刻意不想去看直播，沒想到卻還是準時醒來，半夢半醒之間得知自己入圍了最佳新人，剛好在點咖啡的他，還特別在備註欄中註明自己入圍金曲，可見其開心之情。媽媽知道李友廷入圍後，隨即打了很長的訊息給他，讓他開玩笑的說，真心不想讓媽媽太早知道，「面對自己的家人，反而沒辦法處理這樣的事情，有點害羞啦！」

▲▼李友廷分享入圍第32屆金曲獎最佳新人的心情。（圖／資料照、華研國際提供）

被問到金曲獎當天會不會特別帶幸運物在身上，給自己加持好運？李友廷表示，會帶著好友許哲珮給他的小石頭，因為前幾年看到金曲獎上有很多人攜帶許哲珮給的石頭去走紅毯，所以他也要帶著去，剛好他也很喜歡許哲珮的音樂。

本屆金曲獎入圍最佳新人的歌手，除了李友廷之外，還有理想混蛋、YELLOW黃宣、熱寫生、李浩瑋、青虫aoi、?te壞特，談到自認哪一位是最大的競爭對手，李友廷提到個人很欣賞黃宣，「其實在我大學的時候 ，當時他（黃宣）組樂團，就有在Follow他們，我是他們的粉絲，所以有種與偶像一起入圍的感覺，如果是他的話（得獎）完全OK，我投他一票。」

▲李友廷提到很欣賞黃宣（左）。（圖／NOWnews資料照）

先前因為三級警戒的關係，所以大家都待在家防疫，李友廷還因此開發了廚藝新技能，在社群媒體上能看到他親手做的料理照片，照片中他自製的刀削麵看起來非常可口，沒想到他卻說那是「翻車」之作，平常的拿手菜是薑絲冬瓜、糖醋肉片與蝦鬆。對於疫情帶來的影響，他透露整個人變得封閉許多，對於社交的渴望也沒有那麼強烈，「不用積極跟人家約出去什麼的，我剛好也滿喜歡在家。」

▲李友廷在家自製刀削麵。（圖／翻攝李友廷微博）

此外，李友廷將在8月13日推出歌曲《