金曲32／與偶像一起入圍最佳新人！李友廷：我先投他1票

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被問到金曲獎當天會不會特別帶幸運物在身上，給自己加持好運？李友廷表示，會帶著好友許哲珮給他的小石頭，因為前幾年看到金曲獎上有很多人攜帶許哲珮給的石頭去走紅毯，所以他也要帶著去，剛好他也很喜歡許哲珮的音樂。
本屆金曲獎入圍最佳新人的歌手，除了李友廷之外，還有理想混蛋、YELLOW黃宣、熱寫生、李浩瑋、青虫aoi、?te壞特，談到自認哪一位是最大的競爭對手，李友廷提到個人很欣賞黃宣，「其實在我大學的時候 ，當時他（黃宣）組樂團，就有在Follow他們，我是他們的粉絲，所以有種與偶像一起入圍的感覺，如果是他的話（得獎）完全OK，我投他一票。」
先前因為三級警戒的關係，所以大家都待在家防疫，李友廷還因此開發了廚藝新技能，在社群媒體上能看到他親手做的料理照片，照片中他自製的刀削麵看起來非常可口，沒想到他卻說那是「翻車」之作，平常的拿手菜是薑絲冬瓜、糖醋肉片與蝦鬆。對於疫情帶來的影響，他透露整個人變得封閉許多，對於社交的渴望也沒有那麼強烈，「不用積極跟人家約出去什麼的，我剛好也滿喜歡在家。」
此外，李友廷將在8月13日推出歌曲《趕快去睡》，其實這首歌是他在2014年就寫好，多年後才終於重新編制成完整版，提及《趕快去睡》一曲，李友廷分享自己常在表演時將它安排為第一首演出曲目，讓自己快速進入狀態，選擇在金曲獎前重新製作、釋出，也希望能藉此提醒自己無論有沒有得獎，都要保持平常心面對往後的一切挑戰。
李友廷不諱言《趕快去睡》是寫給曾交往過的女友，當時和三五好友常相約打電玩，但對方又總在這時候打電話想和他聊天，李友廷便靈機一動創作出這首歌，笑說是「藉寫歌哄女友的浪漫之名，行可以專心打電動之實。」
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