原「盧碧」熱帶性低壓登陸竹苗　全台縣市慎防雨勢

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氣象局預測，受此熱帶性低氣壓影響，今日台灣北部海面、台灣海峽、東南部海面及巴士海峽風浪偏大；澎湖、金門、馬祖、桃園以南、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區易有9至10級強陣風，鄰近海域風浪明顯偏大；西南部、恆春半島、基隆北海岸、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及澎湖、金門易有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。
氣象局表示，今日熱帶性低氣壓及西南氣流影響，易有短延時強降雨；台灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨，西半部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。
針對雨勢，氣象局也於今7時對全台除金門縣外所有縣市發布大雨特報，並將南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣列為超大豪雨地區，將台中市、雲林縣、台南市列為大豪雨地區。
氣象局說明，今日高雄市地區及嘉義縣、南投縣、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台南市地區及台中市、雲林縣山區有局部豪雨或大豪雨，苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣地區及花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、桃園、新竹地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防方及落石，低窪地區請慎防淹水。
另外，氣象局預報，第10號銀河颱風今晨2時中心位置距離台北東北東方約1530公里海面上，朝日本南方海面移動，對台灣天氣沒有影響；第11號妮妲颱風，今晨2時中心位置距離台北東北東方3470公里海面上，將朝日本東方外海移動，對台灣也無影響。