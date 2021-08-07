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原「盧碧」熱帶性低壓登陸竹苗　全台縣市慎防雨勢

▲受到熱帶性低氣壓與西南氣流影響，今（7）日台灣西半部地區需留意強降雨。（示意圖／NOWnews資料圖片）
▲受到熱帶性低氣壓與西南氣流影響，今（7）日台灣西半部地區需留意強降雨。（示意圖／NOWnews資料圖片）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-07 10:06:59

原為「盧碧」颱風的熱帶性低氣壓TD11，其中心已於今（7）上午從新竹、苗栗一帶登陸。中央氣象局預測，由於TD11僅為熱帶性低壓，風雨不算大，但西南氣流會為中南部縣市帶來豪雨或大豪雨的降雨，須特別留意。

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氣象局指出，熱帶性低氣壓中心氣壓992百帕，今日02時在馬祖南方約120公里海面上，向東南東移動，時速9公里，約於今上午8時抵達竹苗沿岸，目前其中心也正式登陸，在今日上午過後就會逐漸通過台灣。

氣象局預測，受此熱帶性低氣壓影響，今日台灣北部海面、台灣海峽、東南部海面及巴士海峽風浪偏大；澎湖、金門、馬祖、桃園以南、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區易有9至10級強陣風，鄰近海域風浪明顯偏大；西南部、恆春半島、基隆北海岸、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及澎湖、金門易有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

氣象局表示，今日熱帶性低氣壓及西南氣流影響，易有短延時強降雨；台灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨，西半部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。

針對雨勢，氣象局也於今7時對全台除金門縣外所有縣市發布大雨特報，並將南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣列為超大豪雨地區，將台中市、雲林縣、台南市列為大豪雨地區。

氣象局說明，今日高雄市地區及嘉義縣、南投縣、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台南市地區及台中市、雲林縣山區有局部豪雨或大豪雨，苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣地區及花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、桃園、新竹地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防方及落石，低窪地區請慎防淹水。

另外，氣象局預報，第10號銀河颱風今晨2時中心位置距離台北東北東方約1530公里海面上，朝日本南方海面移動，對台灣天氣沒有影響；第11號妮妲颱風，今晨2時中心位置距離台北東北東方3470公里海面上，將朝日本東方外海移動，對台灣也無影響。

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