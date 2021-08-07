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NBA／湖人超豪華陣容　魔獸驚嘆：這不是明星賽或奧運隊

▲湖人「詹皇」LeBron James、「一眉哥」Anthony Davis將和「威少」Russell Westbrook組成三巨頭，連重新回歸的「魔獸」Dwight Howard都驚嘆。。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人「詹皇」LeBron James、「一眉哥」Anthony Davis將和「威少」Russell Westbrook組成三巨頭，連重新回歸的「魔獸」Dwight Howard都驚嘆。。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-08-07 10:38:28

洛杉磯湖人今夏大動作招兵買馬，找來「威少」Russell Westbrook和「詹皇」LeBron James、Anthony Davis組成三巨頭，還有其他球星，連重新回歸的「魔獸」Dwight Howard都驚嘆，「這很難相信，這些人聚在一起不是全明星賽隊伍或是奧運隊。」

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湖人新三巨頭加上「甜瓜」Carmelo Anthony、Marc Gasol和Howard，這6名球星共獲得55次全明星賽出場、6次NBA總冠軍、5個年度MVP和4次年度最佳防守球員獎，儘管被笑稱「老人隊」但陣容依舊相當星光熠熠。

Howard也感嘆，「這真的很難相信，想像一下看到我們所有人同時在場上，這不是明星賽隊伍，或是奧運隊，也不是為了慈善比賽，而是這整個賽季我們都會一起出賽。真的很棒，我們所有人都對勝利渴望，我們會盡可能保持最佳狀態，今年會是很棒的一年。」

今年是Howard第三度回到湖人，簽下一份為期1年的老將合約，「我在湖人有勇有過一些偉大的時刻，和NBA最偉大的球員Kobe Bryant一起打球，現在和LeBron、AD、Russell和Carmelo等人一起打球，就像做夢一樣。」這位35歲的中鋒相當滿意自己的回歸決定。

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