謝忻穿深U辣衣接種疫苗　身體狀態曝光

全球疫情持續升溫，接種疫苗成為關注的議題，而近來藝人謝忻也去施打了疫苗，還在社群媒體上發文提到接種後的身體狀況，不過引人注意的是，她曬出打疫苗當天的裝扮，穿著性感的細肩帶深U背心，引起討論。

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謝忻在臉書曬出昨（6）日接種疫苗的照片，照片中她化著淡妝、戴著帽子、口罩，穿著細肩帶深U背心，清涼又火辣，露出天鵝頸、鎖骨，以及纖細的手臂，手臂上還貼著棉花跟膠布。而她也發文提到施打疫苗的狀況，「我一直算是膽子滿大的人，從來對抽血打針都不會害怕， 只是這一回打疫苗之前還真的有點擔心。」

▲▼謝忻穿著深U背心施打疫苗。（圖／翻攝謝忻臉書）

謝忻也透露自己的身體狀況，對止痛藥、消炎、退燒的藥物都會過敏，因此在打疫苗前詢問了家庭醫師自己能不能打疫苗，沒想到醫生竟然回她：「妳只能用意志力撐過去。」讓她施打疫苗前心情很忐忑。她表示在接種疫苗時，場地動線順暢、醫護人員很親切，花了5分鐘就結束施打，施打疫苗後暫時沒有出現副作用，手臂也沒有疼痛，且食慾正常。