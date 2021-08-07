Delta恐大流行！菲人搶封鎖前打到疫苗　接種站亂象多

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在大馬尼拉地區的封鎖令於6日晚間生效前，大批菲國民眾爭先恐後擠進疫苗接種中心，擠不進去的就在外面排起長長的人龍，為的就是搶在封鎖前打到疫苗。報導指出，這是因為民眾擔心，沒打疫苗就不能在防疫升級期間出門工作，網路上甚至出現錯誤消息，誤導人民「不接種就領不到政府補助」，嚇得大家也顧不得安全距離了，紛紛跑出門要搶疫苗。
從網路上流傳的影像可以看見，8月5日有一大群人湧向拉斯皮納斯市(Las Pinas)的一個疫苗接種站，遠超過現場醫護人員能消化的量，而且由於違反社交距離規則，該接種站原訂的疫苗接種計畫後來也被取消了。而在拉斯皮納斯市另一處接種地點，有民眾擁擠到一度難以呼吸而昏厥，由於該處當天只有500劑疫苗可供注射，因此不得不要求已排了至少8小時隊的人回家。
首都馬尼拉市的情況也好不到哪去，根據當地警方及政府官員通報，為了接種疫苗，許多人成群結隊從附近省份搭車趕來，甚至有民眾粗暴的拆除路障，而這些人根本沒有被列在馬尼拉市的免疫名單裡，加上社交媒體上流傳著未接種疫苗不能領取補助等假消息，導致多個接種站亂象環生，甚至不得不暫停疫苗接種作業。
報導提到，引起恐慌的原因之一，歸咎於菲國政府發布的信息也很混亂，讓民眾困惑且害怕，以菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)為例，他7月28日才在新聞發布會上表示，沒打疫苗卻離開家門的民眾，會被警察抓走並送回家，但隔天總統府卻又澄清說不會執行相關政策，就連菲律賓國家警察發言人也告訴《CNN》，說他們從沒有收到類似的指令，要求他們逮捕沒打疫苗的人。
菲律賓衛生部強調，政府會確保在嚴格封鎖的情況下，疫苗仍持續穩定接種，請民眾不要恐慌，更不要輕易相信各種未經證實的消息，以免影響防疫。
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