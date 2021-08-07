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Delta恐大流行！菲人搶封鎖前打到疫苗　接種站亂象多

▲菲律賓大馬尼拉地區6日起實施嚴格封鎖，但因大批民眾擔心打不到疫苗會影響工作和補助，導致疫苗接種站頻頻傳出亂象。（圖／擷取自美聯社影片）
▲菲律賓大馬尼拉地區6日起實施嚴格封鎖，但因大批民眾擔心打不到疫苗會影響工作和補助，導致疫苗接種站頻頻傳出亂象。（圖／擷取自美聯社影片）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-07 11:03:36｜2021-08-07 11:17:31

由於Delta變種毒株病例數自7月起持續增加，菲律賓衛生部官員警告，菲國可能已出現Delta變異株的社區傳播，大馬尼拉地區從6日起實施等級最高的「強化社區隔離」(ECQ)類封城措施，不過卻出現大批民眾因擔心沒打疫苗就不能外出工作、甚至不能領政府補助，而瘋狂湧入接種站的亂象，不但打不到疫苗，還增加群聚感染的風險。

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綜合美國《有線電視新聞網》(CNN)等外媒報導，自7月以來，菲律賓的新冠病例數一直在上升，主要肇因於高傳播力的Delta變種，此毒株在整個東南亞引起了相當嚴重的疫情，尤其在疫苗接種率低的國家更是如此。菲律賓6日通報新增確診數1萬623例、247人不治，使得累計確診數達163萬8345例，病故人數達到2萬8673人。

在大馬尼拉地區的封鎖令於6日晚間生效前，大批菲國民眾爭先恐後擠進疫苗接種中心，擠不進去的就在外面排起長長的人龍，為的就是搶在封鎖前打到疫苗。報導指出，這是因為民眾擔心，沒打疫苗就不能在防疫升級期間出門工作，網路上甚至出現錯誤消息，誤導人民「不接種就領不到政府補助」，嚇得大家也顧不得安全距離了，紛紛跑出門要搶疫苗。

從網路上流傳的影像可以看見，8月5日有一大群人湧向拉斯皮納斯市(Las Pinas)的一個疫苗接種站，遠超過現場醫護人員能消化的量，而且由於違反社交距離規則，該接種站原訂的疫苗接種計畫後來也被取消了。而在拉斯皮納斯市另一處接種地點，有民眾擁擠到一度難以呼吸而昏厥，由於該處當天只有500劑疫苗可供注射，因此不得不要求已排了至少8小時隊的人回家。

首都馬尼拉市的情況也好不到哪去，根據當地警方及政府官員通報，為了接種疫苗，許多人成群結隊從附近省份搭車趕來，甚至有民眾粗暴的拆除路障，而這些人根本沒有被列在馬尼拉市的免疫名單裡，加上社交媒體上流傳著未接種疫苗不能領取補助等假消息，導致多個接種站亂象環生，甚至不得不暫停疫苗接種作業。

報導提到，引起恐慌的原因之一，歸咎於菲國政府發布的信息也很混亂，讓民眾困惑且害怕，以菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)為例，他7月28日才在新聞發布會上表示，沒打疫苗卻離開家門的民眾，會被警察抓走並送回家，但隔天總統府卻又澄清說不會執行相關政策，就連菲律賓國家警察發言人也告訴《CNN》，說他們從沒有收到類似的指令，要求他們逮捕沒打疫苗的人。

菲律賓衛生部強調，政府會確保在嚴格封鎖的情況下，疫苗仍持續穩定接種，請民眾不要恐慌，更不要輕易相信各種未經證實的消息，以免影響防疫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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