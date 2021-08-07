豪雨影響交通一次看！多處道路封閉　高鐵全線以單線運行

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道路部分，公路總局統計，道路災阻僅有1處，其中於南投縣仁愛鄉台14線73k+300人止關路段，發生邊坡坍方阻斷；道路災情則有8處，屏東縣潮州鎮台1線415K（潮州路段），路樹倒塌，影響南下車道，調撥北上車道單線雙向管制通行；台東縣太武鄉台9線412.5K（加津林路段），邊坡土石滑落，占用南下外側車道，內側車道正常通行；屏東縣林邊鄉台17線261K+400至500（嗂仔口橋路段），北上外車道路面積水20公分道路封閉，北上車輛請改走環灣道路；南下外側車道尚可通行。
道路災情部分，公路總局補充，高雄市六龜區台20線68K（寶來路段），路基流失路面下陷，目前單線雙向通行；高雄市燕巢區台22線7K+200西向（衡山路路段），路面積水影響外側1車道，內車道尚可通行；高雄市旗山區台29線73K+800至74K+000南下（旗南三路路段），土石滑落積水溢淹路面，影響南下外車道，南下內車道尚可通行；高雄市旗山區台29線76K+800至77K南下（旗南三路路段），土石滑落積水溢淹路面，影響南下車道，調撥北上內車道通行；高雄市大樹區台29線80K南下（統領路路段），路樹及電桿倒塌，占用南下外側車道，南下內車道尚可通行。
公路總局強調，將持續監控水情動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。
公路總局提醒，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，用路人也須注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。
另在鐵路部分，台鐵局今上午9時40分說明，受盧碧颱風（低氣壓）氣流影響，因路樹倒塌觸碰到電車線，致后里至豐原間東線電車線沒電，即時起該區間東線斷電封鎖，經電力段搶修於9時12分修復，影響6列次、75分、旅客778人。
台鐵局表示，為因應盧碧颱風（低氣壓）可能帶來的豪雨災害，該局已經全面加強各項防颱及防汛措施，整備防災設備、防洪閘門、發電機、並調整車輛停放位置，同時二級開設應變中心，全力配合中央進行防災工作。
此外，高鐵方面也受到雨勢影響。台灣高鐵指出，今（7）日上午8時許，於苗栗路段受大雨造成邊坡落石影響，致入侵偵測告警作動，目前全線以單線雙向模式運轉，所有列車均限速通過，以確保營運及旅客安全。
高鐵表示，高鐵公司已派員抵達現場並成立緊急應變中心，此一事件將造成列車有所延誤，敬請旅客見諒；鑒於目前苗栗地區強烈降雨不斷，高鐵人員已於現場持續密切監控，將在確保營運安全前提下，決定運行模式，並隨時對外公告。