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名家論壇》李兆立／小粉紅出征東奧　中國贏家變輸家

▲美國NBC電視台轉播東京奧運開幕式，在中國代表團出場時所搭配的中國地圖，少了台灣、香港、澳門、西沙及南沙群島、藏南地區，引發中國網友不滿。（圖／翻攝自環球網）
▲美國NBC電視台轉播東京奧運開幕式，在中國代表團出場時所搭配的中國地圖，少了台灣、香港、澳門、西沙及南沙群島、藏南地區，引發中國網友不滿。（圖／翻攝自環球網）

文/李兆立

2021-08-07 11:44:47

東京奧運期間，除了在疫情中排除萬難的主辦國日本，討論度最高的莫過於中國。然而，雖然中國代表隊這次大有斬獲，話題的中心並非奧運場上任何一名中國選手，而是場外四處出征的中國小粉紅。

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美國媒體NBC的中國地圖不包含台灣，出征。

不滿路透社報導的中國選手照片太醜，出征。

日本體操選手技壓中國奪金，出征。

日本桌球混雙打敗中國奪金，出征。

荷蘭女足教練大勝中國時掩嘴大笑，出征。

中國選手羽球男雙慘敗給台灣麟洋配，出征。

是的，自從東京奧運開幕那一天起，小粉紅們不分時間對象，不分青紅皂白的偉大遠征，在中國內外掀起了遍地烽火，引起全世界的側目。其壯觀的程度，如果奧運能把鍵盤出征納入競賽項目，中國肯定穩居第一。

小粉紅的戰狼式出征，背後是近年被過度煽動的中國民族主義，轉化為在國際賽場上急切得到所有勝利與肯定的極度焦慮。然而很諷刺地，正是因為這些不理性的出征霸凌，讓國際忽略了中國代表隊這次優異的奪牌表現，只剩下滿滿的反感。

換句話說，最想讓中國在東奧上耀武揚威的小粉紅，反而讓中國這個奧運賽場上的贏家，淪為賽場外的最大輸家。

下一個重要問題是，既然小粉紅讓中國成為輸家，那面對小粉紅的出征，認輸是不是個好主意？

無所不在的小粉紅出征，自然不會放過幫台灣選手加油的台灣藝人，蔡依林、徐佳瑩、小S和魏如萱等，都紛紛被貼上「台獨」和「辱華」的標籤，他們的對應策略也各有不同。

有的藝人選擇沈默以對，發文下方除了小粉紅的各種辱罵，也開始出現台灣粉絲挺身而出，與小粉紅戰成一團。小S則是大聲喊冤，說自己不是「台獨」，甚至還獲得了中國官媒幫忙澄清，但失去的中國代言並未因此挽回，小粉紅也沒完全買單，繼續出征。

最離奇的是魏如萱，在被中國小粉紅出征後，「因公司希望停止發文，一氣之下刪光先前所有奧運貼文」，反而引來台灣網友的出征，小粉紅卻也沒買單，因此同時遭到兩國網友出征，43萬粉絲的臉書專頁陷入關閉。

這樣看來，對小粉紅認輸並不是好主意，原因是這種不分青紅皂白出征的本質就是集體焦慮，主要目的在宣洩，而不是要聽解釋或講道理，小Ｓ就是最好的證明。

重點是，此刻選擇認輸，除了贏不回不講道理的小粉紅，反而會同時輸掉另一群想幫你講話的人，因為這讓他們想幫忙講道理的機會，都被一起輸掉了。

當然，或許會有人認為，如果不認輸，就形同失去中國市場，在商言商，當然要退讓。但上一次的新疆棉事件已經證明了一件事，當中國市場就是需要你這個產品，小粉紅在網路上出征歸出征，回頭還是照樣把人民幣花在你身上；而那些選擇退讓的品牌，事後也沒有因此得到中國消費者更多的青睞。

這也是為什麼，即便中國的各種市場這麼大，這次被出征的國外媒體和選手教練們，幾乎都選擇站穩立場毫不退卻。因為退卻無法讓失去理性的小粉紅買單，還不如用自信穩健的立場和自己的實際表現，贏來更多國際的支持，甚至同時讓中國市場默默買單。

中國小粉紅為了傾瀉他們的民族主義焦慮，用不理性的出征霸凌搶走了代表隊的奪牌光采，更讓中國成為東奧的輸家。而對於這樣的輸家行徑認輸，則將成為更大的輸家。

●作者：李兆立／政治工作者

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

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