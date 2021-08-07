名家論壇》李兆立／小粉紅出征東奧　中國贏家變輸家

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不滿路透社報導的中國選手照片太醜，出征。
日本體操選手技壓中國奪金，出征。
日本桌球混雙打敗中國奪金，出征。
荷蘭女足教練大勝中國時掩嘴大笑，出征。
中國選手羽球男雙慘敗給台灣麟洋配，出征。
是的，自從東京奧運開幕那一天起，小粉紅們不分時間對象，不分青紅皂白的偉大遠征，在中國內外掀起了遍地烽火，引起全世界的側目。其壯觀的程度，如果奧運能把鍵盤出征納入競賽項目，中國肯定穩居第一。
小粉紅的戰狼式出征，背後是近年被過度煽動的中國民族主義，轉化為在國際賽場上急切得到所有勝利與肯定的極度焦慮。然而很諷刺地，正是因為這些不理性的出征霸凌，讓國際忽略了中國代表隊這次優異的奪牌表現，只剩下滿滿的反感。
換句話說，最想讓中國在東奧上耀武揚威的小粉紅，反而讓中國這個奧運賽場上的贏家，淪為賽場外的最大輸家。
下一個重要問題是，既然小粉紅讓中國成為輸家，那面對小粉紅的出征，認輸是不是個好主意？
無所不在的小粉紅出征，自然不會放過幫台灣選手加油的台灣藝人，蔡依林、徐佳瑩、小S和魏如萱等，都紛紛被貼上「台獨」和「辱華」的標籤，他們的對應策略也各有不同。
有的藝人選擇沈默以對，發文下方除了小粉紅的各種辱罵，也開始出現台灣粉絲挺身而出，與小粉紅戰成一團。小S則是大聲喊冤，說自己不是「台獨」，甚至還獲得了中國官媒幫忙澄清，但失去的中國代言並未因此挽回，小粉紅也沒完全買單，繼續出征。
最離奇的是魏如萱，在被中國小粉紅出征後，「因公司希望停止發文，一氣之下刪光先前所有奧運貼文」，反而引來台灣網友的出征，小粉紅卻也沒買單，因此同時遭到兩國網友出征，43萬粉絲的臉書專頁陷入關閉。
這樣看來，對小粉紅認輸並不是好主意，原因是這種不分青紅皂白出征的本質就是集體焦慮，主要目的在宣洩，而不是要聽解釋或講道理，小Ｓ就是最好的證明。
重點是，此刻選擇認輸，除了贏不回不講道理的小粉紅，反而會同時輸掉另一群想幫你講話的人，因為這讓他們想幫忙講道理的機會，都被一起輸掉了。
當然，或許會有人認為，如果不認輸，就形同失去中國市場，在商言商，當然要退讓。但上一次的新疆棉事件已經證明了一件事，當中國市場就是需要你這個產品，小粉紅在網路上出征歸出征，回頭還是照樣把人民幣花在你身上；而那些選擇退讓的品牌，事後也沒有因此得到中國消費者更多的青睞。
這也是為什麼，即便中國的各種市場這麼大，這次被出征的國外媒體和選手教練們，幾乎都選擇站穩立場毫不退卻。因為退卻無法讓失去理性的小粉紅買單，還不如用自信穩健的立場和自己的實際表現，贏來更多國際的支持，甚至同時讓中國市場默默買單。
中國小粉紅為了傾瀉他們的民族主義焦慮，用不理性的出征霸凌搶走了代表隊的奪牌光采，更讓中國成為東奧的輸家。而對於這樣的輸家行徑認輸，則將成為更大的輸家。
●作者：李兆立／政治工作者
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