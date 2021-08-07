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凌晨被反鎖浴室！女星還原恐怖驚魂記

▲布蘭妮分享自己深夜被反鎖在浴室的可怕經歷。（圖／翻攝小甜甜布蘭妮IG）
▲布蘭妮分享自己深夜被反鎖在浴室的可怕經歷。（圖／翻攝小甜甜布蘭妮IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-08-07 12:36:12

39歲的美國天后「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）與父親對簿公堂，指控被父親精神虐待長達13年，而她最近於社群媒體上分享近況，提到自己凌晨2點竟然被鎖在廁所的可怕經過。

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布蘭妮在IG發文提到，日前凌晨時進去浴室洗澡，開始找洗面乳，卻沒有找到，所以她準備去另外一間浴室找，沒想到竟然發現自己被反鎖在浴室裡，而當時男朋友睡得很沉，布蘭妮形容：「即使有地震，他也不會醒來！」直到她在裡頭大吼大叫4聲，才終於讓男友醒過來。

▲小甜甜布蘭妮指控遭父親精神虐待。（圖／翻攝小甜甜布蘭妮IG）
▲▼布蘭妮深夜被反鎖在浴室。（圖／翻攝小甜甜布蘭妮IG）
▲布蘭妮分享自己深夜被反鎖在浴室的可怕經歷。（圖／翻攝小甜甜布蘭妮IG）
男友醒來後，試圖拿出工具來開門，可惜沒有成功，布蘭妮只好打電話給保安，請人來開門。在等待保安期間，她默默打掃了浴室，她幽默表示從來沒有這麼渴望過那扇門打開，後來保安來了，順利把門打開，結束了這段恐怖經歷。

布蘭妮的文章看起來是在分享被關在浴室的奇妙經歷，但有很多粉絲認為，這段文字很可能是在隱喻先前遭爸爸精神虐待、控制的抑鬱生活。

▲小甜甜布蘭妮指控遭父親精神虐待。（圖／翻攝小甜甜布蘭妮IG）
▲小甜甜布蘭妮近況曝光。（圖／翻攝小甜甜布蘭妮IG）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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