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豪雨狂炸高雄！陳其邁急往六龜山區掌握狀況

▲從昨天深夜起，豪雨狂炸高雄，市長陳其邁今天一早就趕往六龜區，坐鎮視察水情。(圖／高市政府提供)
▲從昨天深夜起，豪雨狂炸高雄，市長陳其邁今天一早就趕往六龜區，坐鎮視察水情。(圖／高市政府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-08-07 13:46:59

「深夜起，豪雨狂炸高雄，六龜新發里劉里長告訴他，八八風災後還沒有看過這麼大的雨量。」高雄市長陳其邁臉書發文表示，這三天，山區就有區域雨量累積就達到1500毫米。包括甲仙楠梓仙溪已經有多條溪水暴漲，水位逼近路面，高市府也正關注轄內各條溪流狀態，以確保市民朋友安全。

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▲陳其邁表示，這三天，山區就有區域雨量累積就達到1500毫米，水位逼近路面，高市府也正關注轄內各條溪流狀態，以確保市民朋友安全。(圖／高市政府提供)
▲陳其邁表示，這三天，山區就有區域雨量累積就達到1500毫米，水位逼近路面，高市府也正關注轄內各條溪流狀態，以確保市民朋友安全。(圖／高市政府提供)
陳其邁表示，他一早就與八軍團指揮官聯繫，八軍團現已開始提供搶修搶險，及必要撤離協助。並與總統蔡英文、行政院長蘇貞昌通話，報告高雄目前情況。市府已加強戒備，團隊並至山區、市區，實際掌握及排除狀況。

陳其邁也指出，受到連日降雨影響，高市強制撤離(含預防性撤離)計2160人，已請民政局、原民會及水情中心等相關單位，留意雨勢及災情即時通報。他也到六龜區中興里社區活動中心，關心因預防災情須先撤離的市民朋友。並到六龜新發、荖濃，台20線持續掌握情形。

陳其邁也提醒高雄市民朋友氣象局已對高雄全區發布「超大豪雨特報」，請市民朋友避免外出，有緊急狀況請撥打119或1999，市府團隊將儘速排除。

文後，陳其邁也PO出，高雄市已於昨(6)日晚間21時應變中心提升二級開設，停班課期間臨時停車處所、公車等交通相關訊息。

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