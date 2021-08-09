今新增4例死亡個案！4旬女患多重慢性病 住院2個月過世
中央流行疫情指揮中心今（9）發布，國內新增8例COVID-19確定病例，分別為4例本土及4例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。
記者賴志昶／台北報導
2021-08-09 14:19:59
指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，為3例男性、1例女性，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介5月29日至7月28日，確診日介於5月31日至7月29日，死亡日介於8月2日至8月8日。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日新增的4例死亡案例都有慢性疾病，其中序號2是40餘歲女性，本身有多重慢性病，5月16日因其他原因住院，由於住院中有其他確診者，因此有被匡列，6月2日採檢並於6月4日確診，後續有由於新冠肺炎相關症狀，住院較久時間，最終於8月8日不幸過世。
羅一鈞補充，序號2慢性病為肝癌第四期，因肝癌治療住院，後續在院內確診，主要死因為肝癌，新冠肺炎則為其他相關死因
至於其他案例，羅一鈞說明，其中序號3是80多歲男性，慢性病為糖尿病、心臟病、胃癌，因其他急性疾病住院，後續在院內確診，主要死因為新冠肺炎，次要死因為胃癌。
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