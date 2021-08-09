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今新增4例死亡個案！4旬女患多重慢性病　住院2個月過世

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（9）出席記者會，說明死亡案例情況。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（9）出席記者會，說明死亡案例情況。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-09 14:19:59

中央流行疫情指揮中心今（9）發布，國內新增8例COVID-19確定病例，分別為4例本土及4例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。

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指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，為3例男性、1例女性，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介5月29日至7月28日，確診日介於5月31日至7月29日，死亡日介於8月2日至8月8日。

▲8月9日新增死亡COVID-19確診個案表。（圖／指揮中心提供）
▲8月9日新增死亡COVID-19確診個案表。（圖／指揮中心提供）
 

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日新增的4例死亡案例都有慢性疾病，其中序號2是40餘歲女性，本身有多重慢性病，5月16日因其他原因住院，由於住院中有其他確診者，因此有被匡列，6月2日採檢並於6月4日確診，後續有由於新冠肺炎相關症狀，住院較久時間，最終於8月8日不幸過世。

羅一鈞補充，序號2慢性病為肝癌第四期，因肝癌治療住院，後續在院內確診，主要死因為肝癌，新冠肺炎則為其他相關死因

至於其他案例，羅一鈞說明，其中序號3是80多歲男性，慢性病為糖尿病、心臟病、胃癌，因其他急性疾病住院，後續在院內確診，主要死因為新冠肺炎，次要死因為胃癌。

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。 (圖／NOWnews製表)
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至8月9日累計確診14443例。
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至8月9日累計確診14443例。 (圖／NOWnews製表)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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