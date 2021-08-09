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全球Delta肆虐！邊境管制何時能放寬？陳時中透露2大關鍵

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-09 14:43:33｜2021-08-09 14:47:15

全球Delta變異病毒株肆虐，除了前陣子在印度大量傳播外，近期在美國又掀起新一波疫情。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）強調，目前短期內邊境管制仍會維持高強度，等到全球對Delta變異株有一定認識，且國內疫苗覆蓋率有一定程度後，才會考慮放鬆。

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陳時中指出，由於Delta變異株在全球仍相當嚴峻，因此短期在邊境並沒有考慮要放鬆，不管入境管制或檢疫措施都維持高強度；而在這段期間，也有多人問說，打過兩劑疫苗者是不是能放鬆管制，但指揮中心也看到很多打了一劑或兩劑疫苗的人出現突破性感染，所以對此情況仍不能放鬆。

至於什麼時候邊境管制才會放鬆？陳時中強調，等到大家對Delta變異株都有一定程度了解，且國內疫苗也打了一定程度後，屆時才會來考慮要不要放鬆。

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。 (圖／NOWnews製表)
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至8月9日累計確診14443例。
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至8月9日累計確診14443例。 (圖／NOWnews製表)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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