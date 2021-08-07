COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

方便老人家　陳時中：規劃為90歲以上長者「到宅接種」

▲全國自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打疫苗。（圖／NOWnews資料照）
▲全國自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打疫苗。（圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-07 14:41:34｜2021-08-07 14:51:21

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（7）宣布，目前正規劃90歲（含）以上長者到宅接種COVID-19疫苗服務。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中指出，目前使用預約平台來接種疫苗，但還是有很多老人家希望來打疫苗，不過有些老人家臥床或是行動不便，想要施打有許多不方便的地方，因此正要跟地方政府合作規劃，針對90歲以上長者的到宅接種服務，以減少老年人移動及等候。

陳時中說，老人家在施打疫苗前，應評估近期有無急性疾病相關症狀或慢性病病情不穩定等情形，再進行接種；醫護人員在完成接種作業後，也應陪伴留觀15分鐘，並叮囑接種後注意事項，以落實安全接種。

另針對昨日施打疫苗狀況，陳時中說，昨日施打疫苗民眾相對多，共打了26萬7008人次，目前疫苗人口涵蓋率已達36.88％， 劑次人口比則為38.98 （劑／每百人）。

另外，各廠牌疫苗登記狀況，指揮中心指出，登記AZ達93萬7706人，佔比7.74％；同時登記AZ、Moderna達623萬985人，佔比51.42％；同時登記AZ、Moderna、高端達68萬4717人，佔比5.65％；同時登記AZ、高端達3萬5502人，佔比0.29％；登記Moderna達393萬1152人，佔比32.45％；同時登記Moderna、高端達12萬532人、佔比0.99％；僅登記高端達17萬7122人，佔比1.46％；意願登記高端疫苗總計達101萬7873人，自7月27日14時以後新增62萬276人登記。

▲8/7本土病例累計確診14435例，新增12件死亡個案。（圖／NOWnews）
▲8/7本土病例累計確診14435例，新增12件死亡個案。（圖／NOWnews）
 

▲8/7本土病例地理分佈。（圖／NOWnews）
▲8/7本土病例地理分佈。（圖／NOWnews）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.73%6.27%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.96%80.04%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
65.94%34.06%
2021-07-30-2021-08-10
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀