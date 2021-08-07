方便老人家　陳時中：規劃為90歲以上長者「到宅接種」

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陳時中說，老人家在施打疫苗前，應評估近期有無急性疾病相關症狀或慢性病病情不穩定等情形，再進行接種；醫護人員在完成接種作業後，也應陪伴留觀15分鐘，並叮囑接種後注意事項，以落實安全接種。
另針對昨日施打疫苗狀況，陳時中說，昨日施打疫苗民眾相對多，共打了26萬7008人次，目前疫苗人口涵蓋率已達36.88％， 劑次人口比則為38.98 （劑／每百人）。
另外，各廠牌疫苗登記狀況，指揮中心指出，登記AZ達93萬7706人，佔比7.74％；同時登記AZ、Moderna達623萬985人，佔比51.42％；同時登記AZ、Moderna、高端達68萬4717人，佔比5.65％；同時登記AZ、高端達3萬5502人，佔比0.29％；登記Moderna達393萬1152人，佔比32.45％；同時登記Moderna、高端達12萬532人、佔比0.99％；僅登記高端達17萬7122人，佔比1.46％；意願登記高端疫苗總計達101萬7873人，自7月27日14時以後新增62萬276人登記。
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