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高雄撤離2,000多人　陳其邁視察山區災情及收容情形

▲高雄市長陳其邁到山區視察豪雨災情。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
▲高雄市長陳其邁到山區視察豪雨災情。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-08-07 14:15:50

昨（6）深夜起，豪雨狂炸高雄，氣象局已對高雄全區發布「超大豪雨特報」，高雄市已於昨日晚間9點應變中心提升二級開設，高雄市長陳其邁也到六龜區中興里社區活動中心，關心因預防災情須先撤離的市民朋友。並到六龜新發、荖濃，台20線持續掌握情形。

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這三天，山區就有區域雨量累積就達到1500毫米，山區、低窪地區，包括甲仙楠梓仙溪已經有多條溪水暴漲，水位逼近路面，農委會水土保持局已發佈高雄市土石流潛勢溪流紅色警戒93條，黃色警戒9條，六龜區新發里台27線和平路段，因坑溝溪水暴漲，側溝收容不及致使土砂及水流漫流至路面，公路局甲仙工務段已派員進行清理及搶通；台20線68k及88.5k處，因豪大雨導致邊坡土石崩落影響交通，公路局甲仙工務段亦派員搶通中。

▲高雄降下致災性豪雨，高市強制撤離（含預防性撤離）計2160人，高雄市長陳其邁視察收容情形。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄降下致災性豪雨，高市強制撤離（含預防性撤離）計2160人，高雄市長陳其邁視察收容情形。（圖／高雄市政府提供）
高雄市水利局表示，六龜區大津里津鳳宮後方之高市DF075土石流潛勢溪流，因土砂下移堆積於河道，為避免土砂持續堆積導致水流溢堤，六龜區公所於6日晚間即派遣重機械持續進行搶通；大津里大津131-1號6日發生土砂崩落至民宅後方，公所雖已派遣機具進行清理，因大雨不斷仍持續有土砂崩落，公所同仁仍不斷進行清理中，其他地方災情除公所持續搶災外，水利局亦派遣廠商配合公所進行搶修中。

陳其邁說，六龜新發里劉里長告訴他「八八風災後還沒有看過這麼大的雨量」，他已與八軍團指揮官聯繫，工務局、公路總局以及八軍團現已開始提供搶修搶險，及必要撤離協助，也已經和蔡英文總統、蘇貞昌院長通話，報告高雄目前情況，團隊並至山區、市區，實際掌握及排除狀況；受到連日降雨影響，高市強制撤離（含預防性撤離）計2160人，已請民政局、原民會及水情中心等相關單位，留意雨勢及災情即時通報。

▲甲仙楠梓仙溪溪水暴漲。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
▲甲仙楠梓仙溪溪水暴漲。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
 

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