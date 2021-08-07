COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

超大豪雨急撤2120人　高市府首長分赴山區緊盯撤離作業

▲市長陳其邁趕赴雨量最大的六龜山區視察水情。(圖／高市政府提供)
▲市長陳其邁趕赴雨量最大的六龜山區視察水情。(圖／高市政府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-08-07 14:32:35

受輕颱盧碧轉為熱帶低氣壓及西南氣流影響，中央氣象局發佈高雄為超大豪雨特報，高雄市政府首長今(7)日總動員進行應變，市長陳其邁趕赴雨量最大的六龜山區，副市長羅達生、史哲也分別坐鎮那瑪夏區、茂林區，緊盯撤離等作業，嚴防山區發生土石流等災情。陳其邁也特別提醒務必做好撤離收容工作，保障市民朋友生命安全。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲連日大雨，陳其邁視察水情行程馬不停蹄，趕往六龜區，並到六龜區中興里社區活動中心，視察避難收容場所。(圖／高市政府提供)
▲連日大雨，陳其邁視察水情行程馬不停蹄，趕往六龜區，並到六龜區中興里社區活動中心，視察避難收容場所。(圖／高市政府提供)
 

▲副市長史哲視察茂林區水情。(圖／高市政府提供)
▲副市長史哲視察茂林區水情。(圖／高市政府提供)
 

▲副市長羅達生巡視仁武區澄觀路與鳳仁路側溝排水狀況。(圖／高市政府提供)
▲副市長羅達生巡視仁武區澄觀路與鳳仁路側溝排水狀況。(圖／高市政府提供)
副市長林欽榮除坐鎮指揮中心掌握整體降雨情勢，一早也率同水利團隊，前往大寮區林園排水護岸損壞災害復健工程、鳳山溪排水7K+500(中崙國中後方)護岸災修工程，出外現地視察，隨後，林欽榮也於應變中心召開會議，感謝防災人員辛勞，並請各公所嚴陣以待，面臨大潮，位處於沿海低窪地區嚴防海水倒灌，做好防水閘門等應變作為。

▲副市長林欽榮除坐鎮指揮中心掌握整體降雨情勢外，一早也率同水利團隊，前往大寮區林園排水護岸損壞災害復健工程。(圖／高市政府提供)
▲副市長林欽榮除坐鎮指揮中心掌握整體降雨情勢外，一早也率同水利團隊，前往大寮區林園排水護岸損壞災害復健工程。(圖／高市政府提供)
林欽榮表示，受到連日降雨影響，高市強制撤離(含預防性撤離)計2160人，請民政局、原民會及水情中心等相關單位，留意雨勢及災情即時通報，山區嚴重性高於平地，山區長時間降雨已造成道路土石崩塌災情，請工務局、警察局、公路總局及區公所等密切保持聯繫外，也要依標準作業程序進行道路封閉及管制，河川水位高漲達到封閉標準，請隨時通報掌握。

由於目前至少有七個山地區有土石流警戒，林欽榮拜託上述各區應預先與八軍團先行聯絡、預置兵力，派置的警消人力主動協助保全人員及必要撤離工作。市區預估降雨量也達到400毫米，易淹水地區及車型地下道務必加強巡查、排水溝渠通暢，水利局移動抽水機隨時待命，而民政局也準備2萬多個沙包供取用，面臨大潮，位處於沿海低窪地區嚴防海水倒灌，做好防水閘門等防水應變作為。

針對未來降雨情勢分析，根據工作會議簡報指出，7、8日受到熱帶性低氣壓及西南氣流影響，易有短延時強降雨，西半部慎防局部豪雨等級以上降雨發生，預報熱低壓今晚將脫離台灣陸地後，西南氣流逐漸減弱，仍維持西南風環境，但降雨規模、強度和累積雨量將逐漸減小。但山區將有持續性降雨，連日降雨且發布土石流警戒，須嚴防坍方落石及溪水暴漲。  

截至目前為止，共發布高雄市有99條土石流警戒，其中，紅色警戒93條，包括那瑪夏14條、甲仙17條、杉林4條、桃源16條、六龜31條、茂林3條、美濃8條。黃色部分，旗山8條、美濃1條、桃源8條。另外，也發布茂林區萬山部落大規模崩塌紅色警戒。

連日大雨，陳其邁視察行程馬不停蹄，他昨晚8點多到旗山區鯤洲抽水站、半廍子抽水站抽水站視察運作情形。今天一早，陳其邁趕往六龜區，並到六龜區中興里社區活動中心，視察避難收容場所。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.73%6.27%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.96%80.04%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
65.94%34.06%
2021-07-30-2021-08-10
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀