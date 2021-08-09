特企／全國電子迎開學　現折再享12期0利率減輕學生負擔

暑假就要到了尾聲，即將進入大學的新鮮人們注意了，千萬別錯過這波開學季。全國電子表示，每年開學季期間電腦及週邊配件銷量皆會大幅提升。為能減少學生族的負擔，揪感心的全國電子在開學季推出超殺優惠，凡購買指定電腦現折2%，享12期0利率，還可以6折起超值價加購指定周邊配件。此外，綁定全國電子LINE會員，8/11-9/28消費指定資訊商品即有機會抽中PS5主機！活動期間內消費筆電、桌機、螢幕等品類商品，周周抽免單。不僅如此，全國電子也同步推出LINE線上遊戲「扭轉神機」，活動期間內綁定會員玩扭蛋，最高2000元的數位折價券等你拿。





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果粉們也可以趁開學季以95折購入指定Apple電腦，並以5折加購筆電專用包。全國電子AppleShop也有提供教育方案，購入MacBook Air系列最低只要27,800元，全國電子再加碼AirPods或HomePod mini二選一。三星同步推出品牌月活動，8月底前購買指定三星手機或平板商品除享優惠價，再送最高市價5,870元的獨家好禮。另憑本人有效學生證或職員證，購買三星指定商品，享教育優惠價。





全國電子指出，近年來發現，在開學季期間，剪輯影片、繪圖使用的效能輕薄電腦深受喜愛社群應用的同學青睞，而玩遊戲需要高效能的電競電腦也是許多學生的首選。輕薄筆電全國電子首推ASUS ZenBook Flip 13 OLED(UX363)和ASUS VivoBook S15 OLED(S513)。UX363屬OLED翻轉觸控筆電，輕薄窄邊，搭載Intel EVO平台，一秒喚醒，是同學們上課做筆記的絕佳幫手。S513提供高畫質OLED螢幕，還原真實色彩，色彩精豔，可降低70%藍光，且有Intel WiFi 6 超高網速，CP值高。電競筆電全國電子則推薦ROG Zephyrus M16 GU603，為全球首款四邊窄邊框電競筆電，擁有94% 的超大螢幕機身比，超高效能，搭配電競滑鼠、耳機等配備，讓同學們打遊戲超凱瑞。





大學外宿最需要的家電在全國電子也能以超殺優惠價購入。8月底前冰箱、洗衣機8折起，再享5年免費延長保固。購買電視最高回饋10000元現金折價券，指定機種再送好禮三選一。房東必買的空調則可以6折優惠價加購空氣清淨機，消費滿萬還送1000元現金折價券。週末搭配環保集點最高回饋現金2000元，還可申請政府貨物稅減徵，最高退費2000元。全國電子最後也提醒同學們，進入門市也需切記要落實防疫，勤洗手，戴口罩，為台灣把關。



