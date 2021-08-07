回加拿大可能再被起訴！吳亦凡恐面臨「化學去勢」刑罰
男星吳亦凡因為涉嫌誘姦未成年少女，遭大陸警方刑事拘留，目前全案仍在調查中，沒想到事件如滾雪球般越滾越大，不僅燒到其他藝人，還傳出吳亦凡事件有400G的影片。而假設調查結果出爐，吳亦凡的犯罪行為屬實，他不僅要面臨大陸的刑責，被驅逐出境回到加拿大後，很有可能再被起訴，且加拿大對性犯罪者有「化學去勢」的刑罰。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-08-07 16:59:17
吳亦凡涉嫌性侵未成年少女，依照大陸法律，如果行為屬實，他將被處以3至10年有期徒刑，但因為吳亦凡是加拿國籍，所以服完刑期後，他就會被遣送回到加拿大，不得入境大陸。而按照加拿大法律，他可能將再度被起訴，因為加拿大法律中針對性犯罪事件沒有追溯期上的限制。
此外，加拿大針對性犯罪者有「化學去勢」的刑罰，進行這個刑罰前，犯罪者必須要做精神鑑定，經過專家判定後，才可以進行化學去勢，化學去勢指的是，在犯罪者體內注射藥物，以減少男性賀爾蒙，抑制性衝動。
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