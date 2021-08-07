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奧運／英國跳水王子鍍銅　柬埔寨孤兒奧運初體驗第9坐收

▲英國「跳水王子」Tom Daley東京奧運男子個人10公尺跳台跳水銅牌，本屆東奧收下一金一銅已創個人最佳。（圖取自Tom Daley IG）
▲英國「跳水王子」Tom Daley東京奧運男子個人10公尺跳台跳水銅牌，本屆東奧收下一金一銅已創個人最佳。（圖取自Tom Daley IG）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-08-07 16:20:08

東京奧運男子個人10公尺跳台跳水今(7)日進行決賽，英國「跳水王子」Tom Daley一度衝擊榜首，可惜中國2位好手最後2跳相當出色帶走金、銀牌，Daley也相當有風度的為對手鼓掌，收下銅牌，本屆東奧帶回1金1銅已創個人最佳。。

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Daley在上屆里約奧運收下雙人10公尺跳台跳水銅牌，本屆東奧改和Matty Lee搭檔，成功擊敗中國組合拿下生涯首面奧運金牌，而他愛編織及勇敢出櫃的故事引起廣大迴響和關注。

過去Daley也曾在2012倫敦奧運拿過單人跳水銅牌，本屆東奧從預賽就保持前5名成績挺進今日決賽，今日前3跳結束保持第1，不過中國隊甫拿下雙人跳水銀牌的曹緣和楊健，表現漸入佳境。

尤其楊健還在最後一跳挑戰難度4.1，是所有12位選手中唯一人，這一跳拿下112.75高分，不過壓軸登場的曹緣每一跳都相當穩定且完美，最後以582.35分力壓楊健的580.40分摘金，楊健則收下銀牌。

Daley以548.25分獲得銅牌，此外美國選手Jordan Windle以407.90分排在第9更勝同胞，22歲的Windle原是父母雙亡的柬埔寨孤兒，後被美國男同志收養，他的勵志故事也藉由本屆東奧傳開，感動不少人。

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