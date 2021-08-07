COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

超大豪雨炸全台！熱帶低壓伴隨西南氣流　4縣市山區爆表

▲氣象局發布7日雨量統計預報。（圖／氣象局）
▲氣象局發布7日雨量統計預報。（圖／氣象局）

記者林莞茜／綜合報導

2021-08-07 16:15:30｜2021-08-07 16:27:50

全台持續受到熱帶性低氣壓及西南氣流影響，中央氣象局今（7）日再度發布21縣市豪大雨特報，其中高雄市地區及嘉義縣、南投縣、屏東縣山區4縣市亮起紫色警戒有局部大豪雨或超大豪雨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據氣象局15時發布豪雨特報資料顯示，全台易有短延時強降雨，高雄市地區及嘉義縣、南投縣、屏東縣山區4縣市亮起紫色警戒有局部大豪雨或超大豪雨；苗栗縣、台南市、屏東縣地區及台中市、雲林縣、台東縣山區有局部豪雨或大豪雨；桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺東縣、澎湖縣、連江縣地區及新竹縣、花蓮縣山區有局部大雨或豪雨；大台北、桃園、新竹地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率。

氣象局提醒，超大豪雨地區為南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市不分平地山區、屏東縣山區；大豪雨在苗栗縣不分平地山區、台中市山區、雲林縣山區、台南市不分平地山區、台東縣山區。

此外，氣象局同步於屏東縣跟台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分止。澎湖、桃園以南、東南部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海空曠地區易有9至10級強陣風，基隆北海岸亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

▲今（7）日截至16時得累計雨量。（圖／氣象局）
▲今（7）日截至16時的累計雨量。（圖／氣象局）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.75%6.25%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.95%80.05%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
66.09%33.91%
2021-07-30-2021-08-10
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀