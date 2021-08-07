超大豪雨炸全台！熱帶低壓伴隨西南氣流 4縣市山區爆表
全台持續受到熱帶性低氣壓及西南氣流影響，中央氣象局今（7）日再度發布21縣市豪大雨特報，其中高雄市地區及嘉義縣、南投縣、屏東縣山區4縣市亮起紫色警戒有局部大豪雨或超大豪雨。
記者林莞茜／綜合報導
2021-08-07 16:15:30｜2021-08-07 16:27:50
據氣象局15時發布豪雨特報資料顯示，全台易有短延時強降雨，高雄市地區及嘉義縣、南投縣、屏東縣山區4縣市亮起紫色警戒有局部大豪雨或超大豪雨；苗栗縣、台南市、屏東縣地區及台中市、雲林縣、台東縣山區有局部豪雨或大豪雨；桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺東縣、澎湖縣、連江縣地區及新竹縣、花蓮縣山區有局部大雨或豪雨；大台北、桃園、新竹地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率。
氣象局提醒，超大豪雨地區為南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市不分平地山區、屏東縣山區；大豪雨在苗栗縣不分平地山區、台中市山區、雲林縣山區、台南市不分平地山區、台東縣山區。
此外，氣象局同步於屏東縣跟台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分止。澎湖、桃園以南、東南部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海空曠地區易有9至10級強陣風，基隆北海岸亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。