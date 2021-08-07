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「嫁艾成1年絕望」被慘罵　王瞳276字回應網友

▲王瞳（左）忍受艾成機器人般的生活長達10年。（圖／翻攝耶一同進城YouTube）
▲王瞳（左）忍受艾成機器人般的生活長達10年。（圖／翻攝耶一同進城YouTube）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-08-07 17:08:52｜2021-08-07 17:09:00

王瞳在YouTube頻道「耶一同進城」公開1年婚姻生活觸礁，她在鏡頭前淚訴艾成每天生活作息規律如機器人，晚上8點半就上床睡覺，幾乎等於沒有夫妻生活，忍受艾成10年的她很絕望，只差沒把離婚說出口，這段影片招來大批網友出征王瞳臉書，以難聽字眼辱罵，王瞳一一回應酸民，寫下長文表示其實這個直播是艾成想做的，夫妻倆主要目的是「好好溝通」，解決問題，在婚姻中一起成長。

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▲王瞳（左圖）在直播中淚崩，艾成面色凝重。（圖／耶一同進成YouTube）
▲王瞳（左）在直播中淚崩，艾成面色凝重。（圖／耶一同進成YouTube）
王瞳影片中提到，艾成結婚後很棒的地方是一手包辦家事，買早餐、倒垃圾、洗碗、洗衣服、拖地都攬下來做，可是完全不關心她最近心情好不好、在外面拍戲遇到什麼事情，王瞳哽咽說：「這些事情我請個菲傭來做都比你強，我不是要一個會做家事的老公，我要的是陪我聊天、吃飽飯在街上散散步，那種簡單的幸福。」

艾成每天的生活就是早上7點起床、9點吃早餐、11點半訂外送、1點做自己的事情、8點半就上床睡覺，讓王瞳不滿：「請問8點半有什麼夫妻生活？」她也坦言：「我已經忍受10年機器人的生活，那種感覺很絕望。」7月7日結婚紀念日那天，王瞳傳訊艾成：「我們先彼此冷靜一下，每天我就面對一個木頭、機器人，好像這個婚姻不關你的事，你一個人會不會比較好？」艾成自己也承認，在這段婚姻裡他活在天上，不知人間疾苦，失去了感受，甚至想過：「還是我拿個包包找個地方，自己一個人生活到人生結束？」

▲王瞳（左圖）淚訴與艾成的婚姻問題。（圖／耶一同進成YouTube）
▲王瞳（左）淚訴艾成從不關心她的感受。（圖／耶一同進成YouTube）
不過多數網友認為，王瞳在共同好友張芸京、潘奕如面前這樣數落老公，很不給艾成面子，也翻出王瞳劈腿舊帳，痛批她不知感恩包容另一半的艾成，對此王瞳直球面對批評，一一回覆網友：「這個直播是艾成希望可以做的，影片要傳達的是真實敞開好好溝通，因為他也對自己的無感很難過，在直播前兩天，找了我們3個女生來深談，他覺得找到問題點，而且有方法可以解決是件很開心的事。」

王瞳認為把問題悶在心裡，沉默到最後夫妻形同陌路，那才更難處理，她說：「說真的，被要求火力全開的3個女生，也是很戰戰兢兢的，最後直播最主要傳達的就是溝通不是爭對錯，而是準確真實說出自己感受，找到關係上的平衡點，一起成長、一起改變。」

▲王瞳回覆網友的留言。（圖／翻攝王瞳臉書）
▲王瞳回覆網友的留言。（圖／翻攝王瞳臉書）
 

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