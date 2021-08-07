頂樓租給太陽能板爽賺？他曝「年收5000元」 內行揭利弊
以「綠電」為訴求的太陽能板產業在台灣頗受關注，相關討論有非常多面向。但對於一般民眾來說，如果把屋頂租給業者去安裝太陽能板，屋主其他事情都不必管，單純收租金會是一項好的投資嗎？就有網友指出有業者過來洽談，開出的條件是「年租金最少5000元」，並保證承租20年以上，讓他不禁有些心動。文章發佈後掀起討論，釣出許多過來人分享經驗談。
編輯中心/綜合報導
2021-08-07 18:20:25
原PO在臉書社團《爆系知識家》發文，請教大家「頂樓屋頂出租給太陽能的優缺點？」透露自己上禮拜剛交屋，是間透天厝新成屋。鄰居立即過來相揪把頂樓屋頂租給太陽能業者，條件是「每年租金最少5000元，固定租金收入長達20年」，且無需承擔任何搭建太陽能板的費用。原PO對於是否該把頂樓租出去猶豫不決，因此來詢問網友看法。
認為不划算的網友紛紛留言回覆說，「一年才五千，每個月算起來也才416元而已，然後在你家頂樓又鑽又挖的，如果到時候店家倒了，後續的拆除，都得自己負責了，再怎樣算也划不來」、「我做過太陽能，13坪不建議做。平均日照大概只能算4小時」、「鑽一大堆洞，到時候漏水之類的，裂開」、「一年五千，太少了吧！不如不要」、「年租金5000？有缺那5000？以風水來說你家上面被蓋了一層，你願意嗎」、「最大風險是租約到期時廠商跑路」。
不過也有不少網友認為划算，「單純的只出場地，其它都不甘我的事情，一年5000划算吧」、「我住家也有做，很滿意也有降溫效果不後悔，頂樓直接挑高四米多搭太陽能板，底下依然可以屋主自行使用」、「往上結構增建不影響使用，基本上你要曬衣服還是可以，而且頂樓比較不會太熱，反正是閒置的空間多一筆收入」。（編輯：倪浩軒）