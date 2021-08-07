豪雨釀災停電　台電鳳山區處深入桃源區全力搶修

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台電鳳山區營業處處長張以諾表示，受到熱帶性低氣壓(原盧碧颱風)及西南氣流之影響，致豪雨造成高雄市桃源區等山區多處土石崩落、路面下陷，電桿倒塌或流失，導致許多地區停電。
張以諾說，截至今(7)日14時40分，共計停電2萬7675戶，該區處動員所有搶修人力全力搶修，目前已復電2萬4881戶，近9成，其餘2794戶尚未復電，正搶修中。
張以諾指出，其中因桃源區勤和里與復興里之間的明霸克露橋上附掛電纜線，遭洪水沖毀，造成復興里、梅山里及拉芙蘭里以後的505戶停電，目前台電人員因受橋斷及洪水之影響，無法進入搶修，將待水勢較小，人員可以通行後，隨即進入搶修，該處桃源服務所人員已先向當地里長及區長說明，取得諒解。
張以諾進一步指出，由於山區道路坍方正在搶通，或電線(桿)遭路樹壓毀仍待排除，導致部分地區停電時間較長，對於沒有電用的不方便，台電感同身受，將持續協調相關單位加強搶修，全力復電，並提醒如遇電線掉落與外露，應立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，以避免觸電，發生危險。
張以諾並說，台電的配電自動化系統，可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶均停電，台電會知道，請民眾耐心等候，台電將盡速派員搶修。