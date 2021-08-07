蔡凡熙淋浴戲放棄練肌　姜濤防露點「遮住比較實在」

《超感應學園》首集祭出養眼淋浴戲，蔡凡熙為了符合大學生的角色，拍攝前沒有特別準備，「因為一般大學生就是打電動、吃泡麵，加上石頭的人設不愛運動，喜歡動漫鬼怪，所以我就告訴我自己，不用特別訓練出腹肌和胸肌，就覺得算了，讓它去吧。」姜濤坦言這場戲比想像中放鬆，本來以為會不敢脫，但因為演員之間太熟悉，反倒覺得無所謂，當被問及拍洗澡戲前是否有做增肌準備？姜濤笑著表示：「太晚了，拍攝前練是沒有用的，我當下只覺得還是專心遮點比較實在。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-08-07 22:00:00
蔡凡熙劇中策畫夜遊探險，在溺水場景「許苑池」實際拍攝時令人背脊發毛，監製唐在揚表示：「不曉得為什麼，我們一連抵達該地好幾次，都是傾盆大雨，而且那個傾盆大雨是毫無來由的，就像颱風一樣，也導致我們拍攝進度嚴重落後。」蔡凡熙回憶這場溺水戲，至今仍心有餘悸，他說：「畫面上看到我掙扎往上游的樣子不是演的，是真的。」姜濤也說：「當地很冷又下雨，不只腳都是泥巴，還因為劇情要把自己噴濕，每次都會覺得人生怎麼會有這麼難過的時候，但也因為這樣，讓我發現能乾爽的拍戲是件很幸福的事。」 而飾演陰間引路人的劉奕兒則表示，拍攝收亡魂的引魂條款橋段時，台詞總是不順，瞬間成了「女神卡卡」，她解釋：「因為必須念出一長串的出生、死亡日期，我到現在都還記得在拍第一場收魂戲時，我還特別在1個月前就跟導演要台詞。」