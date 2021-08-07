高雄天坑朱立倫發文還韓國瑜公道　基進列4槽點

「大家來找碴」上映，並列出發文4槽點，說這回朱立倫又打到自己人了。

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朱立倫在臉書發文指出，「高雄大雨，造成天坑再現！讓大家十分懷念韓市府團隊與李四川副市長。「路平燈亮水溝通」，不是口號，李四川到高雄後，劍及履及改善，讓高雄市民對這句話朗朗上口，成為對川伯的肯定。如今一大雨，沖垮了民進黨政府在高雄的表面治績，沖出了要『殺頭』公務員的傲慢長官、也沖破了當年號稱Care高雄的那些側翼網軍的面具，並非為高雄人民發聲，實際上只是黨同伐異的政治工具。『還韓國瑜公道者，必陳其邁』。願高雄人民一切安好，高雄一定會再放晴！」。





朱立倫最新的「大家來找碴」上映，槽點一：照片地點在哪裡⋯？要罵高雄好歹要點名一下地點吧；槽點二：先懷念韓市府團隊跟李四川，最後才提到韓國瑜，這個順序好像怪怪的？

；槽點四：陳其邁上任到這個月差不多一年，如果你照片中的路段或其他有瑕疵的路段，查證後沒有維修上的疏失或沒有在這一年內鋪過，不就代表？

陳子瑜說，他先整理出4個吐槽點拋磚引玉，歡迎民眾繼續補充，網友則回覆「我還以為前高雄市市長是李四川」、「他選上黨主席，大概想推李四川選高雄市長吧