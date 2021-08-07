減碳效益顯著！中鋼研發高強度船舶等用鋼

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中鋼公司與工業技術研院綠能與環境研究所合作，以用鋼產品「生命週期評估方法」量化高機能鋼材的減碳效益，成功建立出高強度汽車用鋼、高效率馬達電磁鋼、高強度H型鋼、免調質鋼、耐蝕橋梁用鋼與高強度船舶用鋼等鋼材的外部減碳計算方法學，如以2019年中鋼公司高機能鋼材的銷售量估算，整體減碳效益達250萬公噸，相當於6426座大安森林公園每年的吸碳量。
中鋼公司總經理王錫欽表示，因應氣候變遷風險及全球推動碳中和的趨勢，鋼鐵除了是可百分之百回收再利用的綠色產品，也是低碳轉型不可或缺的關鍵材
王錫欽說，高機能鋼材指的是鋼鐵本身材料性質提升外，更可增進用鋼產品使用時之外部減碳效益，避免僅於生產製造階段低度排碳，卻在產品長期使用階段大幅排碳之情形，例如，高強度汽車用鋼可使車體減重而降低能耗、高效率電磁鋼提升馬達效率而省電、免調質鋼讓加工業省下熱處理與噴砂等製程，諸如此類高機能鋼材是中鋼公司長期致力開發的精緻鋼品，也是幫助產業減碳的最佳利器。
王錫欽指出，近年來世界各國積極制定減碳期程，並加大減碳力度，中鋼公司除了戮力規劃執行內部減碳專案、積極投入太陽能光電及離岸風電等再生能源事業外，也將持續開發高機能鋼材與進行相關減碳研究，例如已展開快削鋼與冷打螺絲螺帽用鋼之減碳方法學，以協助國內用鋼產業提升減碳效益，而相關研發成果，可作為用鋼產業減碳策略與路徑之參考，進而提升鋼鐵產業永續競爭力，為台灣經濟及環保減碳貢獻心力。