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豪雨狂炸高雄　史哲籲市民朋友們一起做好防災措施

▲高雄副市長史哲、原民會主委阿布斯等人今天一大早就前往茂林區勘災。（圖／截自史哲臉書）
▲高雄副市長史哲、原民會主委阿布斯等人今天一大早就前往茂林區勘災。（圖／截自史哲臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-08-07 19:53:46

昨天深夜起，豪雨狂炸高雄。今(7)日一早，副市長史哲就依市長陳其邁指示前往茂林山區視察全面土石流警戒，確認目前相關的防災與預防性撤離作業。史哲表示，這24小時以來，高雄市山區累積最大雨量就達685mm，早上一度時雨量更高過400mm，瞬間最高水位逼近八八風災。他感謝市民朋友們的配合，大家一起做好相關的防災措施。

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▲高雄副市長史哲今天一大早就前往茂林區，確認目前相關的防災與預防性撤離作業並感謝市民朋友們的配合。（圖／截自史哲臉書）
▲高雄副市長史哲今天一大早就前往茂林區，確認目前相關的防災與預防性撤離作業並感謝市民朋友們的配合。（圖／截自史哲臉書）
史哲在臉書表示，他與原委會主委阿布斯、茂林區區長宋能正、市議員范織欽等人一同前往大津橋、得樂日嘎橋勘災，現場溪水暴漲、逼近封橋水位。隨後一行人也前往茂林區公所、茂林區農會，確認預防性撤離的狀況，其中萬山部落，更已連續撤離兩次。他也感謝市民朋友們的配合，大家一起做好相關的防災措施。

▲史哲認為，面對極端氣候的挑戰，山區雨量超標及全面土石流警戒，更要確保全面撤離。（圖／截自史哲臉書）
▲史哲認為，面對極端氣候的挑戰，山區雨量超標及全面土石流警戒，更要確保全面撤離。（圖／截自史哲臉書）
史哲認為，面對極端氣候的挑戰，大家更應加強戒備，市府團隊並至山區、市區，實際掌握及排除狀況。因為山區雨量超標，全面土石流警戒 ，更要確保全面撤離。

史哲也說，受到連日降雨影響，高市強制撤離(含預防性撤離)計2160人，已請民政局、原民會及水情中心等相關單位，留意雨勢及災情即時通報。

史哲也呼籲市民朋友們，氣象局已對高雄全區發布「超大豪雨特報」。請市民朋友避免外出，有緊急狀況請撥打119或1999，市府團隊將儘速排除。

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