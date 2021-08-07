COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

屏科大路口淹水未退　員警持續管制　消防局救援受困民眾

▲屏東科技大學前壽比路與學府路口因急降雨造成路面淹水達30公分，經評估現場路段不宜通車，警方管制車輛進入。（圖／屏東縣警局內埔分局提供, 2021.08.07）
▲屏東科技大學前壽比路與學府路口因急降雨造成路面淹水達30公分，經評估現場路段不宜通車，警方管制車輛進入。（圖／屏東縣警局內埔分局提供, 2021.08.07）

記者黃正忠／屏東報導

2021-08-07 20:30:00

屏東警、消道路淹水管制警戒，內埔警分局7日下午15時30分接獲通報，屏東科技大學前壽比路與學府路口因急降雨造成路面淹水達30公分，經評估現場路段不宜通車，遂拉起封鎖線，管制車輛進入。另外，消防局接獲新園鄉民眾受困救援、疏散撤離，截至18時，因該區域仍不時狂雨，淹水路面遲未能消退，電台宣導用路人使用其他道路替代。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲老農受困沙洲，消防人員抱著老農吊掛上岸。（屏東縣消防局提供,
▲老農受困沙洲，消防人員抱著老農吊掛上岸。（屏東縣消防局提供, 2021.08.07）
屏東縣消防局總共受理案件4件(2件救援、2件疏散撤離)，第一件是新園鄉雙園大橋左側堤(防(俊榮鐵工廠附近)及附近農田有民眾因淹水受困，立即派遣新園分隊前往救援，由分隊長林世民帶隊，抵達現場發現民眾因溪水暴漲受困，消防人員立即下艇進行救援，所幸兩名受困民眾皆無大礙，順利完成此次救援任務。

第二件高樹鄉舊寮派出所附近(4人)及鹽埔鄉大仁東街(3人)協助疏散撤離總計7人。

▲新園鄉雙園大橋左側堤(防(俊榮鐵工廠附近)及附近農田有民眾因淹水受困，新園分隊前往救援，消防人員立即下艇救援，所幸兩名受困民眾皆無大礙。（圖／屏東縣消防局提供,
▲新園鄉雙園大橋左側堤(防(俊榮鐵工廠附近)及附近農田有民眾因淹水受困，新園分隊前往救援，消防人員立即下艇救援，所幸兩名受困民眾皆無大礙。（圖／屏東縣消防局提供, 2021.08.07）
消防局新園分隊(7)日下午14時44分左右接民眾報案，指稱新園鄉鹽埔村三界公廟往堤防1公里處有1民眾因淹水受困工寮，立即出動新園、東港分隊及第三大隊共計10車1艇14人前往現場救援，於15時43分利用船艇將受困民眾(男性 59歲)帶上岸，順利完成此次救援任務。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.88%6.12%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.65%80.35%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
67.04%32.96%
2021-07-30-2021-08-10
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀