屏科大路口淹水未退 員警持續管制 消防局救援受困民眾
屏東警、消道路淹水管制警戒，內埔警分局7日下午15時30分接獲通報，屏東科技大學前壽比路與學府路口因急降雨造成路面淹水達30公分，經評估現場路段不宜通車，遂拉起封鎖線，管制車輛進入。另外，消防局接獲新園鄉民眾受困救援、疏散撤離，截至18時，因該區域仍不時狂雨，淹水路面遲未能消退，電台宣導用路人使用其他道路替代。
記者黃正忠／屏東報導
2021-08-07 20:30:00
屏東縣消防局總共受理案件4件(2件救援、2件疏散撤離)，第一件是新園鄉雙園大橋左側堤(防(俊榮鐵工廠附近)及附近農田有民眾因淹水受困，立即派遣新園分隊前往救援，由分隊長林世民帶隊，抵達現場發現民眾因溪水暴漲受困，消防人員立即下艇進行救援，所幸兩名受困民眾皆無大礙，順利完成此次救援任務。
第二件高樹鄉舊寮派出所附近(4人)及鹽埔鄉大仁東街(3人)協助疏散撤離總計7人。
消防局新園分隊(7)日下午14時44分左右接民眾報案，指稱新園鄉鹽埔村三界公廟往堤防1公里處有1民眾因淹水受困工寮，立即出動新園、東港分隊及第三大隊共計10車1艇14人前往現場救援，於15時43分利用船艇將受困民眾(男性 59歲)帶上岸，順利完成此次救援任務。