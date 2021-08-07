快訊／土石流警戒　高雄8行政區88節停止上班上課

熱帶低壓（原盧碧颱風）已於今（7）日下午1點於東北角出海，並加速向東北遠離台灣，明日雨勢可望明顯緩和，依氣象局晚間7點預報8月7 日晚間8點20至8月8日晚間8點高雄地區預估24小時累積雨量，平地未達停班停課標準，高雄市政府決定，目前尚處土石流紅、黃警戒之山區行政區 桃源、六龜、茂林、那瑪夏、甲仙、杉林、美濃、旗山，明日停班停課1日，其餘行政區則正常上班上課。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-07 20:15:23
高雄氣象站指出，今晚至明日西南氣流影響，易有短延時強降雨，新竹以南地區及臺東山區有局部大雨，其中新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市及臺東縣山區有局部大雨或豪雨，高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率。
高市府指出，高雄平地預估24小時累積雨量最高150毫米，未達停班停課350毫米標準；但山區預估24小時累積雨量最高250毫米，超過停班停課200毫米標準，且今 日山區已有多起坡地災情傳出，為確保市民安全，本府決定目前尚處土石流紅、黃警戒之山區行政區 桃源、六龜、茂林、那瑪夏、甲仙、杉林、美濃、旗山，明日停班停課1日，其餘行政區則正常上班上課。