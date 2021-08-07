高雄豪雨朱立倫批陳捧韓 邱俊憲批選主席不需如此冷血
氣象局持續對高雄發佈超大豪雨特報，市長陳其邁與市府首長也陸續前進山區勘災，朱立倫今（7）日下午在臉書發文，直指高雄大雨造成天坑再現，一場大雨沖垮了民進黨政府在高雄的表面治績，「還韓國瑜公道者，必陳其邁」，高雄市議員邱俊憲指出，高雄雨還在下，要參選國民黨主席的朱立倫卻等不及的在臉書噴政治口水，充滿政治算計「不需如此冷血！」
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-07 20:36:25
邱俊憲強調，照片中所塌陷的路段位在中崙國中後方，屬於鳳山溪護岸水防道路，主要為供防汛搶險使用，和市區道路的狀況迥然不同；朱立倫卻用非坑洞照片，要達到國民黨內政治鬥爭的目的！
朱立倫在臉書發文指出，「高雄大雨，造成天坑再現！讓大家十分懷念韓市府團隊與李四川副市長。「路平燈亮水溝通」，不是口號，李四川到高雄後，劍及履及改善，讓高雄市民對這句話朗朗上口，成為對川伯的肯定。如今一大雨，沖垮了民進黨政府在高雄的表面治績，沖出了要『殺頭』公務員的傲慢長官、也沖破了當年號稱Care高雄的那些側翼網軍的面具，並非為高雄人民發聲，實際上只是黨同伐異的政治工具。『還韓國瑜公道者，必陳其邁』。願高雄人民一切安好，高雄一定會再放晴！」。
邱俊憲說，朱立倫的照片狀況，水利局早已說明，該路段因連日豪雨，導致護岸基礎掏空、伸縮縫加大、後方背填土流失，因此出現塌陷情形，相關單位在事發後立即至現場了解受損情形，並在周遭區域設置安全措施，以避免人車誤入；邱俊憲感嘆，國民黨還是只會講為了達到他們政治目的的話，一向都是如此，「真是夠了，雨水還在下，政治口水，不必了！真的夠了」！