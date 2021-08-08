嚐氣候變遷惡果　土耳其野火燒15.7萬公頃地

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安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，伊斯坦堡大學（Istanbul University）一項研究指出，野火已經成為地中海盆地極嚴重威脅，大規模火災變成民眾生活的日常。
2017年光是葡萄牙就有逾50萬公頃面積遭祝融之災，造成包括平民和消防隊員在內共118人死亡；2018年希臘則有至少102人因此喪命。
就連傳統上不易發生野火的國家也遭受嚴重災害，像瑞典就有逾2萬3000公頃土地遭到火焚的紀錄。
同時，地中海野火季節近幾年有更早發生、持續更久的趨勢，導致火場總數和火災面積超過長期平均值。今年情況尤有過之而無不及。
針對每年1月到8月5日間土耳其野火進行比較後發現，2008到2020年的年均野火面積為1萬7578公頃，但今年同期全境已有15萬7482公頃土地遭遇火焚，相當於過去13年均值的近9倍。
伊斯坦堡大學氣候變遷與生態研究專家塞蘭格里（Yusuf Serengil）表示，近年土耳其的森林火災創歷來最嚴重紀錄，氣候變遷是主要原因。
他說：「氣溫升高增加了地表水蒸發散量，加上降雨不正常，導致野火季節拉長，提高滅火工作難度。」
同時，住宅區外擴、住家和廠房鄰近自然生態區、人口增加導致諸如野餐等人類活動提高運用森林需求、開新道路，以及在這些地區進行電力、瓦斯或石油系統地下和高架化等基礎建設投資，都會提高野火發生的風險。
他表示：「氣候變遷和人類在森林附近活動帶來的風險也會引發火災。」
另一位專家奧茲康（Ufuk Ozkan）從滅火成本與風險的角度呼籲，必須開始對森林野火預防進行投資，以防止林火發生並且避免其複雜化。包括林道、森林防火線、森林防火瞭望塔、攝影機等應用都是科技管理森林作法。
他認為，野火預防體系的緊急計畫還應該納入野生動物逃生路線及引導野生動物進入逃生路線的方法，並且要每年更新。（編輯：陳惠珍）1100807