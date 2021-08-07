事情大條了！wecare高雄揭邱于軒po的天坑是李四川鋪的路

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wecare高雄表示，邱于軒早上才在稱讚李四川，下午就Po文打川伯臉嗎？邱于軒勘災ing 大寮《天坑步道》，光明路！新厝路！怎麼都剛好是李四川舖的路。說好的超高水準的鋪路標準呢？
wecare高雄也說，知道會有很多人來灌留言，但他們還是要查新聞、分享給大家知道。當他們不斷在污衊別人時，許多人相信了。回過頭現在來檢視他們所做的事情，真的有如他們所說的這麼神嗎？其實不然。俗語說的好 「害人終害己。」
wecare高雄直指韓流說，2018極端氣候豪雨造成高雄路面受損嚴重，韓流不思高雄因為港口受重車之苦，硬以不正常聲量製造天坑抹黑，更將天坑導向舞弊且當選後繼續操作所謂，路平路燈水溝通，這些原本就在做的事，結果歷經一年半高雄人發現天坑更多、更大！
wecare高雄也再次強調，老人家的俗語不得不信，「害人終害己。」現在高雄又遇豪雨，終於戳破謊言，但竟然還有人想再玩弄道路養護，這個基本市政議題，那只好公布真相。
wecare高雄也質疑邱于軒說，這些邱于軒口中所謂天坑都是在2019-2020年5月時期，是由她口中最會鋪路的川伯所鋪設改善的路面。大寮區新厝路(高坪十五路-台25)施工日期：2019/2/2經費：1742萬元，大寮區光明路一段(台25-正心路)施工日期：2020/5/24經費：1822萬元（決標系統都查得到，決標這事妳們夫妻很熟吧？！）
wecare高雄感慨的指出，高雄的建設與發展，面臨了許多的考驗，也因為過去長期的重工業、貨運業發展，高雄的路面長期是重車輾壓的路面、耗損率高。再加上高雄的地質也有較多的砂質地、管線鋪設，路基的維持也是大考驗。但是，再困難的事情大家都會願意努力做，但是，卻長期有人要用惡質言論帶風向摧毀他人。