女壘／陳詩婷敲致勝安　新世紀黃蜂3連勝

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台北臺產首局就有攻勢，謝雅琪利用三壘手失誤上壘，湯雅柔、林佩昀都獲保送，滿壘狀況下，吳亭葳再度敲出右外野安打先馳得點，加上李心芸二壘滾地球再下一城。
下半局台中企聯虎展開反擊，林婕妤、陳安心左外野安打攻佔得分位置，加上石佳青的高分犧牲打，順利追回1分。
楊憶珊越投越穩，並在首局失分後，就可以封鎖對手攻勢，完投7局失2分，加上隊友在7局下發威，游惠幀、蔡寶貝內野安打上壘， 林盈馨暴投失分，下雨暫停後，陳安心敲出再見安打，也讓台北臺產的首勝告吹。
第二場賽事，由新世紀黃蜂再度出戰台北臺產，雖然場地也受到雨神破壞，但是比賽依舊可以正常開打，靠著沈嘉玟開轟，陳詩婷勝利打點，終場以8:4擊敗新北凱撒，女黃蜂們也拿下3連勝。
這場比賽空中依舊飄著小雨，但選手奮戰精神不減，黃蜂推出轉隊後超穩定的投手蔡珈蓁，她主投6局被打11支安打，前5局幾乎封鎖對手攻勢，失4分拿下勝投。
新世紀黃蜂這場在4局打線發威，呂雪梅獲保送後，4棒沈嘉玟開轟一口氣打回2分領先，6局上又靠沈筱琳適時安打追加分數。
不過新北凱撒在6局下突然一輪猛攻，蘇奕璇二壘安打開啟攻勢，陳家宜獲保送，林晏婷適時安打追回1分，王芷聆、潘慈惠連續高飛犧牲打，也追平比數。
沒想到「女黃蜂」打線發威，7局上狂打一輪，呂雪梅、沈嘉玟獲保送後換代跑，陳詩婷一棒打回超前分，池亦庭順利推進，翁子晴發生傳球失誤，一口氣又送2分，沈筱琳中外野安打又追加分數，加上蘇奕璇又發生接球失誤，最後順利拉開比數輕鬆獲勝。敲下勝利打點的陳詩婷也獲選單場MVP。