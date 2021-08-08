內幕／江啟臣徵詢駐美代表全碰壁　疫情癱瘓「對美小組」

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對此，黨中央回應，駐美代表處是因疫情影響，人員不便出行而延宕，同時釋放出江啟臣獲美台國防工業會議（US-Taiwan Defense Industry Conference）邀請的消息；江預計10月率領退役軍事將領、前外交官員或專家學者的小型代表團與會。
徵詢代表人選全碰壁 人、錢兩面喬不定
一名熟悉對美事務的知情人士透露，疫情絕非駐美代表處難產的主因，畢竟去年3月黨魁補選時，也正適逢疫情蔓延之際，江也將恢復駐美代表處列為主要競選政見之一。然而，江啟臣上任後，去年雖一度成立「對美小組」，卻僅開過數次內部會議，其餘對美實質工作則毫無進展。
該人士指出，黨中央「對美小組」去年曾諮詢多名前外交官及學者出任代表，最後竟全部碰壁，而小組人員在挑選名單時如同「亂槍打鳥」，其中一名頗具聲望的前外交官，已退休多年；另一前外交官如今也已80歲，以及一名外交學者，且上述三人皆不住在華府。
此外，該人士也點出，對美小組成員事前準備不足，能給予對方什麼資源、現有管道、工作項目及初步計畫等，皆非常空泛，以對方資歷、現狀來說根本不可能答應。無論政黨、政府身份派駐代表都會與美方私下達成默契，絕非容易事；最終，黨中央的國際部、對美小組恐怕僅留給外界「無頭蒼蠅」的印象。
另一原因在於財務困難，一位黨內人士表示，在民進黨清算追殺黨產下，如今國民黨缺乏資源天下皆知，駐美代表處一年運作費用雖至少要700萬台幣，就算僑界有意願贊助經費，可惜的是，僑界內部有競爭問題，黨高層卻沒有能力及時協調、整合，導致最終沒有下文，這也暴露出江啟臣處理僑界糾紛的弱點。
知情人士認為，黨內沒有真心要完成目標，沒有確切規劃、執行力，只注重學術交流，但實質外交與學術的差異，在於外交是必須走出去交朋友、勤奮往來、提供資訊。
該人士強調，成立駐美代表處用意不侷限於學術、智庫交流，也包括政府單位聯繫、國會遊說，維持學界溝通、政治團體及僑務工作溝通等。即使人在台灣也能進行，尤其挑選辦公地點、人員都能夠事先佈線。江啟臣將承諾跳票推給疫情，邏輯不通，更何況江啟臣去年在競選主席提出設駐美代表處時，台灣也早已有疫情爆發，現在用這藉口實在說不過去。
至於江啟臣受邀美台國防工業會議，除了該會議行之有年外，且美方皆都邀請國民黨派團。10月時江啟臣是否還是主席不得而知，該人士強調，以美國總統大選為例，選舉期間的重大議題應與主要候選人們討論，並留給下任總統決定。
黨內也質疑，即使江啟臣順利連任，以黨主席身份「率團」出訪，屆時是否宣布駐美代表處成立？另一問題，當時立法院已經開議，若將日期壓到最緊，最晚於10月9日出發，最早約10月14返台，回來還要隔離14天、自主健康管理7天，回到立法院已經11月，研判江啟臣率團訪美一事兌現機率低。
一名近朱人士也表示，美台國防工業會議往年皆在10月舉辦，朱立倫在4月時就請幕僚研擬國民黨對美國國防工業政策，不知10月是否還是黨主席的江啟臣卻已透過幕僚宣示要率團訪美。
掌舵者失能 國民黨遭轟對美事務「零進展」
一名黨內人士直接點名國民黨副秘書長黃奎博，其主管的國際事務部出包不斷，連一個推特都管理不好，除了監督不力之外，上任後無拓展業務，使國民黨對國際輿情判斷頻頻出錯。
此外，「新共和通訊」共同發起人林家興也指出，目前華府黨員、支持者、友人皆對於國民黨資訊不透明感到憂心，尤其這一年半來駐美代表處的消息只聽樓梯響，不見人下來，雖知道黨中央辛苦但仍有點失望，期待有更強力者接任，把過去沒做到位的一次補足。
林家興強調，華府友人除了不時看到黨中央對媒體放話的報導外，對於對美事務推行進度完全不清楚，即使尚未成立代表處，仍可與各方保持聯繫，但顯然黨中央對外溝通管道封閉，如此重要政見卻在任期結束都辦不成。因此，美方各界期盼國民黨由更有領導力的人來掌舵，再次團結、爭取民意支持。
林家興說，僑界、智庫近2年深刻感受到，民進黨在美聲音大又多，國民黨的聲音幾乎消失，且這一年來，以江為首的國民黨，萊豬公投跟美方也說不清，反被民進黨操作親中反美立場，而江為了反中，兩頭落空，令在美支持者焦慮不安，看不見國民黨未來。
對於外界質疑，國民黨國際部副主任何志勇接受《NOWnews今日新聞》訪問時回應，去年不少與國際友人、在美單位的初步接洽聯繫，但不便公開宣揚，為了建立互信基礎，不公開宣傳，「但不講不代表沒有做，並非外界所傳的毫無進展」。
何志勇說，去年更曾編列400萬預算，預計6至8人的涉外幹部於年底展開為期一週的華府行程，拜會僑胞、學者、智庫、國會議員、官員等，也有擅國關領域之民代主動提供管道，從旁協助駐美代表處的籌備，黨內規劃將一併拜訪。
何指出，當時連飯店、機票都選定好，但因疫情一直無法成行。另外，去年8月曾受邀出席美國兩黨觀選團，但最後也是因為疫情由主辦方取消，並無與美方斷線。
何志勇表示，江啟臣去年也多次與美國在台協會（AIT）前處長酈英傑（Brent Christensen）見面，觸及對美代表處事宜，對方樂觀其成，強調國民黨與美關係重要，也談論台美貿易事務，持堅定立場、不卑不亢。