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盧碧輕颱復活朝東北往日本快速移動　6縣市豪大雨特報

▲中央氣象局表示目前太平洋地區有3個颱風，其中熱帶性低氣壓於8月8日凌晨2時再度增強為輕度颱風「盧碧」，朝東北往日本方向快速移動。（圖／氣象局提供）
▲中央氣象局表示目前太平洋地區有3個颱風，其中熱帶性低氣壓於8月8日凌晨2時再度增強為輕度颱風「盧碧」，朝東北往日本方向快速移動。（圖／氣象局提供）

記者顏真真/台北報導

2021-08-08 08:43:32｜2021-08-08 08:43:56

一度減弱為熱帶性低氣壓的盧碧颱風，在今（８）日凌晨晨2時又再度復活成輕度颱風。中央氣象局表示，盧碧目前在琉球西北方320公里海面上，以每小時27轉39公里速度，朝東北往日本方向快速移動，並已對國內6縣市包括彰化縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣發布豪大雨特報。

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氣象局說目前太平洋地區有3個颱風，其中轉為熱帶性低氣壓已於今日凌晨2時再度增強為輕度颱風「盧碧」位於台北東北方570公里海面上，朝東北往日本方向快速移動，預測明日凌晨2時的中心位置在長崎東北東方170公里之處，即台北東北方1360公里。

另一輕颱銀河今日凌晨2時的位在東京南方280公里海面上，以每小時25轉31公里速度，向東北進行，預測明日凌晨2時的中心位置在東京東北東方530公里海面上，朝日本南方海面移動。

還有一輕颱妮妲中心位置則在東京東北東方2370公里海面上，即台北東北東方4480公里海面上，以每小時44轉60公里速度，向東北東進行，預測明日凌晨2時的中心位置在東京東北東方3500公里海面上。

氣象局提醒今日隨著西南氣流逐漸減弱及低壓的遠離，雨勢將逐漸趨緩，清晨各地仍有陣雨或雷雨，高屏山區依舊出現短延時強降雨，白天之後北部及東半部的降雨會較為局部、短暫，中南部雖仍有局部大雨或豪雨發生的機率，整體的雨勢會比昨天緩和許多。在溫度方面，除南台灣和昨天類似，高溫在29度左右外，其他地方降雨減少，氣溫回升，高溫約30到32度

不過，即便今、明日兩天西南氣流逐漸減弱，仍易有短延時強降雨，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，澎湖、金門、馬祖為多雲，午後北部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，氣象局上午7時55分也針對5縣市發布豪大雨特報，其中台南市、高雄市及屏東縣小心豪雨，彰化縣、嘉義縣及台東縣也有局部大雨發生。

另外，台灣鄰近海域風浪仍大，基隆北海岸、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區易有８至９級強陣風；西南部、恆春半島、基隆北海岸、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區有長浪發生的機率，要注意，尤其因颱風及其外圍環流影響，今日上午起東海南部平均風力將增強至6到7級，雷雨區最大陣風10級，船隻請特別注意。

在空氣品質預報部分，今清晨受熱帶性低壓及西南氣流影響，白天起西南氣流逐漸減弱，台灣各地易有豪大雨發生，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區多為「良好」等級。

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