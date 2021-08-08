已婚男9成無重大傷病保障　3族群父親善用「3保」補缺口

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此外，根據壽險公會統計，台灣人口投保人壽保險投保率統計，其中男性為66.29％、女性為70.78％，整體來說女性投保率高於男性約4％，在20歲以上成年人口，男性投保率普遍低於女性。
南山人壽從近萬份的問卷結果亦顯示，爸爸普遍認為自己的健康狀況良好，健康自評平均分數為7分，並且有超過8成的爸爸都知道應透過運動維持標準腰圍、BMI等，但根據國民健康署資料統計，年齡位於45歲至64歲的男性中，有5成8的人體重達過重或肥胖，更有超過4成腰圍過粗，顯示成年男性的健康管理尚有進步空間。
富邦人壽總經理陳俊伴表示，保險最重要的價值，是保障，人生最重要的資產，是家庭，保險對家庭的重要性，不只是事後理賠金錢上的保障，面對未來的不確定性，事前透過保險規劃資產，提供適足的保障與穩定的收益，降低父親們的經濟壓力並分攤風險，讓保險作為家中有力的經濟後盾，成為社會安定的堅實基礎，在規劃保險保障時可善用「3保」，包含重大傷病健康保險、意外失能保險及年金保險，打造健全的保障守護網。
南山人壽也提醒，許多爸爸肩負家庭經濟重擔，當健康出狀況時，可能連帶影響全家人，建議爸爸們應提早做好保險規劃，定期檢視保障是否有缺口，適時補足以抵禦風險發生時造成的衝擊。至於疫情期間，爸爸們是否更關注自己的保障？南山人壽發現，從遠距視訊投保的件數來看，有8成5的男性保戶投保醫療保障類型商品，其中又以防疫保單、重大傷病險最多，占5成以上。
全球人壽建議3類爸爸族，身為家中經濟支柱，一家之主有著不能倒下的壓力，千萬不要忘記檢視強化自身的保障，其中新手準爸爸為了多存一點奶粉尿布錢，時常加班工作或兼職，反而提高疾病跟意外的風險，建議爸爸們檢視自己的壽險及醫療保障，完善對家庭的責任，建議，新手準爸爸們可規劃壽險主約搭配失能豁免保障及實支實付保障，就不用擔心因失能經濟收入減少或中止導致無法續繳保費。
保誠人壽也認為《羽化階段》的爸爸們迎接家庭新成員的到來，責任逐漸加重，建議爸爸們可評估自身工作性質與外在環境風險，適時地強化意外險，為家庭基本保障扎根。同時，在壽險保障部分應逐年提高保額，若考量預算，可選擇較低保費的定期險補足缺口，並可選擇實支實付的醫療險搭配日額型商品，提高醫療保險的防護等級。
南山人壽則提醒30-40歲的年輕爸爸，因為小孩年紀還小，規劃壽險時建議以孩子的學費及房貸等大型開銷來評估，也建議年輕爸爸加強住院日額醫療險、實支實付保障等醫療保障，減輕疾病對家庭的經濟衝擊。
至於學業期爸爸，這重大責任時期的爸爸會發現「什麼都要花錢、但錢永遠都不夠用」，不能生病、也不能發生意外，全球人壽建議可再加碼附加重大傷病保障及多次癌症保障，作為「替身爸爸」以轉移健康風險可能引起的家庭經濟缺口。
保誠人壽覺得除購足基本保險商品外，對於失能險的需求亦不能輕忽，在醫療險的選擇上，可考量涵蓋法定傳染病、重大傷病與住院醫療保障的保險商品，而在準備子女教育基金方面，可利用分紅保單或投資型保單作為中長期理財工具，預做財務規劃。南山人壽則認為40-50歲的中壯年爸爸，除了基本的醫療保障不可少，建議爸爸們也可選擇有還本功能的壽險，假設不幸遇到意外、疾病，被迫提早離開職場，因為有預先為退休生涯準備，才能讓退休金流不中斷。
對於空巢期爸爸來說，由於收入隨年資慢慢成長，孩子多半已成年，減少對孩子的支出，應該把重心轉移到準備自己的退休生活上，全球人壽建議除了透過壽險主約做好退休財源規劃並且做好醫療與疾病保障外，可再附加長期照顧保障。保誠人壽也覺得可選擇具備多元幣別、不同繳費年期與多種保險金給付選擇的分紅保險商品，讓爸爸們為自己及家庭的未來進行更審慎的規劃，給家人更安心的保障。南山人壽則建議50歲以上的爸爸正值職涯巔峰，也剛好是子女們展翅高飛的空巢期，雖然離老年生活還很遙遠，可透過長照險，減輕老年長照費用的經濟負擔。
至於保費與家庭支出如何選擇衡量，壽險業建議爸爸們可依照家庭年收入的5至10倍，或是家庭重大支出總額來評估，確保若不幸遭逢變故，未來5至10年內家庭經濟是無虞的。若是有預算限制，也可以選擇小額終老保險，其保費較同類型的壽險商品來得經濟實惠，輕鬆即可擁有終身保障，讓自己老有所終。