高雄大雨！朱立倫稱懷念韓團隊　許智傑：對高雄懂多少？

高雄連日大雨，造成路面受損，表態參選國民黨主席的朱立倫7日在臉書表示，天坑再現，沖垮了民進黨在高雄的表面治績，讓大家懷念韓市府團隊與前副市長李四川；高雄鳳山的民進黨立委許智傑7日對此表示，不需要為了自己的黨主席選舉，在臉書拿一張高雄的照片就製造藍綠對立，而是應該思考未來若有幸領導中國國民黨，能夠為台灣做出什麼改變。

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高雄連日大雨，造成路面受損。朱立倫透過臉書表示，大雨造成天坑再現，讓大家十分懷念韓市府團隊與李四川。「路平燈亮水溝通」不是口號，李四川到高雄後劍及履及改善，讓高雄市民對這句話朗朗上口，成為對李的肯定。

朱立倫接著說，如今一場大雨，沖垮了民進黨政府在高雄的表面治績，沖出了要殺頭公務員的傲慢長官，也沖破了當年號稱Care高雄的那些側翼網軍的面具，並非為高雄人民發聲，實際上只是黨同伐異的政治工具。他說「還韓國瑜公道者，必陳其邁」，願高雄人民一切安好，高雄一定會再放晴。

此文一出，引起諸多正反討論。許智傑7日深夜提出5點反問朱立倫，他說，「請問您臉書PO的照片是在哪個路段，您知道嗎？」、「請問造成這麼大崩裂狀況原因為何，您知道嗎？」、「請問後續誰去處理？如何處理修復，您知道嗎？」、「請問朱立倫候選人，您對高雄了解了多少？」、「最後想問您除了消費高雄，您為高雄貢獻了什麼呢？」，這些問題只有我們在地的民代才知道。

許智傑接著說，圖片為鳳山中崙國中後面巷道，因連日雨水沖刷導致的崩塌情況，6日第一時間自己團隊就到場處理，同行還有鳳山在地不分黨派的市議員們，大家都積極協調處理解決問題。

許智傑表示，過去高雄也曾發生沿海路的天坑事件，對一天車流量近2000輛次的沿海路與周遭居民而言，的確受到了非常大的影響，他也很感謝過去李四川積極以最迅速的方式解決坑洞問題，解決市民最迫切遭遇的困難。

許智傑接著強調，而近日連續好幾日強降雨，南台灣不斷發生爆雨災情，沒有人能預先就知道哪個路段，會因強降雨而產生凹陷或崩塌；然而市府卻在第一時間就請副市長林欽榮、水利局、養工處等單位以最迅速方式處理，高雄在地民代也在前線聯繫了解狀況，這才是為民服務的父母官、政治人物該有的作為。

許智傑說，不需要為了自己黨主席選舉，在臉書拿一張高雄的照片就製造藍綠對立，更何況圖中確切位置說不定朱立倫也不曉得在哪裡。許也呼籲朱，大家都因雨季造成的狀況而忙碌辛苦時，希望不該只知道製造對立，而該思考未來若有幸領導中國國民黨，能夠為台灣做出什麼改變。

許智傑最後說，民眾需要的很簡單，就是當需要幫助時，民代能夠適時地扶一把，他更強調，「陳其邁會做事比朱立倫會說話來的更有意義」。