逆兒吵房產揚言潑汽油　勇警壓制分遭咬、毆傷

台中市一名黃姓男子因與家人有房產糾紛，昨(7)日晚間與家人發生衝突，情緒激動下竟企圖潑灑汽油自焚，轄區大墩派出所警方與消防隊趕往破門處理時，副所長蔡明松、警員林建豪還分別被黃男咬傷、眼部遭毆傷、手腳擦傷。最後黃男被警方壓制上銬，送中國醫藥學院就精神及外傷進行治療。
記者鄧力軍/台中報導
2021-08-08 11:58:12
第四分局大墩派出所昨(7)日18時09分接獲報案，指有民眾在屯區大墩一街民宅內有暴力糾紛，一名男子還準備潑灑汽油自焚，尤於報案內容危急，警方趕緊轉報消防隊協助，並由副所長蔡明松、警員張思凱、林建豪、王佳玟、陳炯憲等員趕往現場處理。
警方發現一名黃姓男子(65年次)情緒激動，拒不開門，一度大聲揚言將潑灑汽油，副所長蔡明松、警員林建豪為避免危害擴大，由消防員和其他員警在1樓樓下使用器材切割破門分散黃嫌注意力時，蔡等2員伺機從3樓頂樓進入，惟進入後被黃嫌驚覺強力反抗，員警隨即使用臂盾及辣椒水上前壓制。過程中蔡副所長右手臂遭黃嫌咬傷、左眼角擦傷、眼睛擦傷；警員林建豪則雙手、腿擦傷，驚險中將黃男壓制上銬，另發現所持汽油所幸僅是清潔液。
警方確認現場危險狀況已解險後，將受傷的黃男由消防隊護車送往中國醫藥學院就精神及外傷進行治療。據黃父向員警表示 因為房產問題發生口角衝突後，兒子竟忿而揚言潑灑汽油同歸於盡。第四分局長許明耀隨後指示對員警進行醫療關懷照顧。