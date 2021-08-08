中華台北是謊言？美專家籲阻止中國惡意影響國際組織

2020東京奧運邁入尾聲，我國代表隊已經2面金牌、4面銀牌及6面銅牌，總共12個獎牌數，打破過去奧運紀錄。代表隊在場上大展身手，外媒頻頻報導「中華台北隊」的表現，也引發了外界對於台灣選手為何不能以「台灣」或台灣政府使用的正式名稱「中華民國」參加奧運的關注。也有人指出，中國在國際組織間的影響力日益增加，才是問題的根源。





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《美國之音》報導，自1980年初以來，台灣以「中華台北」的名稱在奧運出場比賽已經成為慣例，而這也是台灣在參加包括亞太經合組織（APEC）、經濟合作發展組織（OECD）等國際組織所使用的名稱。報導指出，這是自1971年中華人民共和國取代中華民國，成為中國在聯合國「唯一合法」代表後，國際社會在中國的壓力和堅持下，各方達成政治妥協的結果。





美國智庫國家利益中心資深研究員惠頓（Christian Whiton）表示，儘管人們看到台灣被允許參加這次東京奧運，但仍只能以「中華台北」的名義參加，這其實是一個「謊言」，真實世界沒有一個地方叫中華台北。「任何一個美國人，無論對中國共產黨有什麼想法，對外交政策或政治有什麼想法，只要在中國待上5分鐘，在台灣待上5分鐘，就會知道這是兩個非常不同的地方，或者也可以說是兩個不同的國家。」





華盛頓智庫哈德遜研究所中近日討論中國近年來運用各種手段在國際社會「刪除」台灣存在的問題，惠頓指出，東京奧運開幕式時，《NHK》介紹台灣選手是「來自台灣」，被台灣民眾視為一大勝利，但他認為「只是簡單陳述事實卻被當作是一個重大突破，這有點令人悲哀。」





惠頓表示，在看過國際刑警組織、人權理事會，以及其他國際組織後，美國應該說這太荒謬了！強調美等國家應該要允許一個民主法治、自律良好、人民脫困、擺脫暴政的國家。





但惠頓也表示，即使美國用盡各種方式，包括尋求盟友支持，都無法讓台灣成為世界衛生大會（WHA）的觀察員。他認為現在應該尋求不同方式來協助台灣參與國際組織，台灣也應該專注通過其他途徑，例如半導體、尖端科技實力以及供應鏈的地位來加強與世界的連結，讓國際社會無法忽視台灣的存在。





▲專家認為，台灣應該專注透過如半導體、尖端科技實力等其他途徑，讓國際社會無法忽視台灣的存在。（示意圖／翻攝自《Pexels》）

美國「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）研究員易思安（Ian Easton）也表示，在近年來，尤其是這次的新冠肺炎疫情中，人們見到中國在許多全球治理機構的「惡意影響」（malign influence）的結果。在二戰後設立的聯合國、銀行等相關組織，目的是為了要確保不再有強權戰爭發生，但是北京政府現在已經滲透到這些世界治理機構，並對他們施加影響力。





易思安舉例，前世衛秘書長陳馮富珍及剛卸任的國際民航組織 （ICAO）秘書長柳芳在任期中，極力排斥台灣參與，現任世界衛生組織（WHO）秘書長譚德賽再勝任之後，還飛到北京簽署世衛與中國的戰略合作協議，支持北京推動「一帶一路」。易思安指出，「世界衛生組織和國際民航組織只是兩個案例，它們只是一個更大問題的縮影，那就是中國政府在全球施加影響力的問題。」





易思安同意，美國必須採取更積極的作為，來協助台灣突破北京的封鎖和孤立，並強調「美國若不挺身而出，並顯示出真正的領導力，他們就不會改變。而在這個問題上發揮領導作用，實際上就是派高層領導人去台灣。」易思安舉例，向台灣世界衛生大會孤立，那麼白宮首席醫學顧問佛奇（Anthony Fauci）或其他美國衛生官員就可以、也應該到台灣訪問。





報導中提到，美國參議院6日時，已無異議方式表決通過一個支持台灣參與WHO的法案，要求美國國務卿擬定策略，協助台灣取得WHO決策機構，世界衛生大會的觀察員身份。提出法案的參議院外委會主席梅南德茲（Bob Mendez）在聲明中表示，該法案「不僅證明美國對守護全球衛生毫不動搖的承諾，也展現在台灣面對北京日益咄咄逼人行為之際，我們對護衛台灣世界舞台地位的決心。」梅南德茲表示，「當中國試圖與世界的未來進行賭博時，我們不能退縮，美國必須繼續支持台灣，並透過更多事情來重申我們對盟友的國際參與支持。」



