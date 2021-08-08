馬耍賴狂後退！奧運選手「馬術0分」痛哭 第1名慘變31名
德國現代五項選手史勒（Annika Schleu）原本被外界看好奪下本屆奧運金牌，結果在6日進行馬術比賽時，卻被搭配的馬兒給擺了一道！馬匹在賽場上遲遲不願按照指示前進，甚至在原地前後走動，讓史勒在此成績掛零，當場淚灑賽場，而過程中，史勒的教練也被急壞，出手打了馬兒一拳，結果被執委會撤銷參加剩餘賽事的資格。
編輯中心/綜合報導
2021-08-08 10:38:44
綜合外媒報導，所謂奧運現代五項比賽，是一種包含馬術、擊劍、射擊、賽跑以及游泳的多項目運動，其馬術的規則為，選手將會被隨機分配到馬匹，並要於有限的時間內與馬匹建立感情，上場跳過重重障礙，在過往的賽事中，德國現代五項好手史勒曾在國際賽事囊括金牌，因此被看好能拿下這次冠軍。
沒想到，史勒被分配到的馬匹聖男孩（Saint Boy）在上場時卻不肯配合，不停的來回踱步，導致史勒最終馬術項目獲得0分，而這也讓原本史勒在前面幾項賽事積分第一的優勢化為烏有，瞬間從第一名變成第31名，史勒因而痛失金牌，在賽場上痛哭。
而在史勒操作過程中，因為馬匹不肯配合進行賽事，她也嘗試利用鞭子抽打，但馬匹依舊無動於衷，一旁的教練萊斯納（Kim Raisner）甚至出手揍了馬匹，國際現代五項總會（UIPM）就在7日證實，萊斯納確實在訓練過程中，用拳頭揍了「聖男孩」而違反UIPM競賽規則，因此將對她進行懲處，「給了萊斯納一張黑卡，取消她出席剩餘奧運賽事的資格。」
對於教練出拳揍馬以及史勒用鞭子抽打馬匹的行為，也引發各界批評聲浪；德國奧委會則表示，現代五項的賽事策略應該改變，並且更加重視動物福祉與運動員公平競爭條件，「讓馬匹與騎士都受到保護」（編輯：張嘉哲）