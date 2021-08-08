COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

馬耍賴狂後退！奧運選手「馬術0分」痛哭　第1名慘變31名

▲德國現代五項選手史勒（Annika Schleu）在現代五項最後一個比賽馬術時，搭配到的馬匹不配合移動，痛失金牌，讓她在場上痛哭。（圖/美聯社/達志影像）
▲德國現代五項選手史勒（Annika Schleu）在現代五項最後一個比賽馬術時，搭配到的馬匹不配合移動，痛失金牌，讓她在場上痛哭。（圖/美聯社/達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-08-08 10:38:44

德國現代五項選手史勒（Annika Schleu）原本被外界看好奪下本屆奧運金牌，結果在6日進行馬術比賽時，卻被搭配的馬兒給擺了一道！馬匹在賽場上遲遲不願按照指示前進，甚至在原地前後走動，讓史勒在此成績掛零，當場淚灑賽場，而過程中，史勒的教練也被急壞，出手打了馬兒一拳，結果被執委會撤銷參加剩餘賽事的資格。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，所謂奧運現代五項比賽，是一種包含馬術、擊劍、射擊、賽跑以及游泳的多項目運動，其馬術的規則為，選手將會被隨機分配到馬匹，並要於有限的時間內與馬匹建立感情，上場跳過重重障礙，在過往的賽事中，德國現代五項好手史勒曾在國際賽事囊括金牌，因此被看好能拿下這次冠軍。

沒想到，史勒被分配到的馬匹聖男孩（Saint Boy）在上場時卻不肯配合，不停的來回踱步，導致史勒最終馬術項目獲得0分，而這也讓原本史勒在前面幾項賽事積分第一的優勢化為烏有，瞬間從第一名變成第31名，史勒因而痛失金牌，在賽場上痛哭。

▲
▲史勒馬術拿到0分，排名從第一變成31，與金牌擦身而過。（圖/美聯社/達志影像）
而在史勒操作過程中，因為馬匹不肯配合進行賽事，她也嘗試利用鞭子抽打，但馬匹依舊無動於衷，一旁的教練萊斯納（Kim Raisner）甚至出手揍了馬匹，國際現代五項總會（UIPM）就在7日證實，萊斯納確實在訓練過程中，用拳頭揍了「聖男孩」而違反UIPM競賽規則，因此將對她進行懲處，「給了萊斯納一張黑卡，取消她出席剩餘奧運賽事的資格。」

對於教練出拳揍馬以及史勒用鞭子抽打馬匹的行為，也引發各界批評聲浪；德國奧委會則表示，現代五項的賽事策略應該改變，並且更加重視動物福祉與運動員公平競爭條件，「讓馬匹與騎士都受到保護」（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.99%6.01%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.18%80.82%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
67.24%32.76%
2021-07-30-2021-08-10
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀